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Украйна

Конфликтът между разузнаването и сигурността в Киев: Как структури влязоха в пряк сблъсък за сенчести финансови потоци и политическо влияние

/Поглед.инфо/ Нощният въоръжен инцидент в Киев между оперативни работници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) извади на повърхността критични пукнатини в украинския силов апарат. Докато институциите си разменят взаимни обвинения за агентурна инфилтрация и опити за физическа ликвидация на ключови фигури, анализите сочат към много по-дълбок проблем: преразпределение на сенчести финансови мрежи и изостряща се борба за политическо оцеляване в условията на нарастващ военен и инфраструктурен натиск.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 33675 прочитания
Конфликтът между разузнаването и сигурността в Киев: Как структури влязоха в пряк сблъсък за сенчести финансови потоци и политическо влияние
ИИ генерирана
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Нощният сблъсък в Киев и официалните разминавания

Според разпространена информация в нощта на 2 септември в централната част на Киев се е стигнало до директен въоръжен сблъсък между служители на двете основни украински специални служби. В резултат на стрелбата има няколко ранени, а един оперативен работник от Главното разузнавателно управление (ГУР) е загинал на място. Твърди се, че първоначално огън са открили бойци от спецподразделението „Алфа“ към СБУ или оперативни служители от т.нар. Пети отдел на контраразузнаването. Впоследствие бяха задържани трима агенти на СБУ, а от прокуратурата излезе версия, че представители на ГУР са действали в ущърб на държавната сигурност.

Няма публично потвърждение на нито една от двете тези.

Според изявления на бивши политически фигури от региона, първоначалната цел на операцията е била неутрализирането или арестът на ръководителя на ГУР Кирил Буданов. Ситуацията обаче се е обърнала, след като разузнавателното ведомство е реагирало светкавично, а Буданов е успели лично да стигне до президентската администрация на Банкова. Следствие от това предимство е последвалото освобождаване на задържани по-рано от СБУ бойци от т.нар. „Руски доброволчески корпус“ (РДК).

Въпросът за това кой пръв достъпва Банкова при извънредна ситуация остава ключов в киевската административна архитектура.

Сенчестата икономика на сигурността: Кол центровете като финансов двигател

Конфликтът между спецслужбите обаче надхвърля личностните съперничества. По данни от оперативни източници и разследващи публикации, основната ябълка на раздора са така наречените „нелегални кол центрове“ – мащабна мрежа за финансови измами, базирана главно в Днипро и Киев. Тези структури оперират с неколкократни обаждания към граждани от Европейския съюз и страните от ОВД, генерирайки стотици милиони долари неконтролиран кешов поток.

Този ресурс се използва за три неща:

  1. Финансиране на черни оперативни фондове извън държавния бюджет;
  2. Покупка на логистично оборудване и специална техника без обществени поръчки;
  3. Лично обогатяване на висшия команден състав.

Доскоро сферите на влияние бяха строго разпределени. Сривът на традиционните икономически сектори и затягането на западната финансова контролна рамка обаче свиха наличния ресурсен басейн. СБУ, която по закон отговаря за икономическата сигурност и контраразузнаването, прави опит да монополизира контрола върху тези структури. ГУР, разполагайки със собствени бойни единици и автономна разузнавателна мрежа, категорично отказва да предаде своите периметри.

Когато балансът на неформалните плащания се срути, оръжията влизат в употреба.

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