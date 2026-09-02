Значителен напредък е постигнат в аварийните ремонти на граничния пункт Дзилун

/Поглед.инфо/ На 26 август кално свлачище от непалска страна доведе до значителни жертви и изчезнали хора в граничния пункт Дзилун в Сидзан. Спасителните операции все още продължават.

Повреденият участък от Национална магистрала G216 в окръг Дзилун, град Шигаце, Сидзан, се ремонтира непрекъснато. Към сутринта на 2 септември операцията по разчистване на магистралата е достигнала основната зона на бедствието от калното свлачище, което позволява на спасителните екипи да влязат по суша за търсене и спасяване. Операциите по разчистване на пътищата продължават.

След като целият път бъде разчистен, това ще улесни навлизането на големи превозни средства и машини в основната зона за по-задълбочени операции по издирване и спасяване.