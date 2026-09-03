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Лабораторните мозъчни органоиди губят хронологичния си ред при делене

/Поглед.инфо/ Проучване на Австрийския институт за наука и технологии (ISTA), публикувано в списание Nature, разкрива сериозни хронологични нарушения при отглеждането на кортикални мозъчни органоиди инвитро. Въпреки че на популационно ниво тъканта произвежда очакваните видове неврони, клоналният анализ с технологията MADM показва, че отделните стволови клетки губят строгата си последователност на делене. Без външни сигнални ниши инвитро системите навлизат в хаотичен режим, което поставя под въпрос досегашните интерпретации на заболявания като аутизъм и микроцефалия.

Деж. редактор - Александра Докова 5955 прочитания
Лабораторните мозъчни органоиди губят хронологичния си ред при делене
ИИ генерирана
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Провалът на лабораторната автономия: Когато генетичната програма остане без външен вектор

Години наред в средите на молекулярната биология и невронауката властваше една удобна, но очевидно прекомерно опростена хипотеза. Смяташе се, че ако изолираш плурипотентна стволова клетка, поставиш я в подходящ хранителен бульон и осигуриш биохимични фактори на растежа, нейната вътрешна ДНК програма ще сработи като часовникарски механизъм. Очакваше се клетката сама да извади от генома си пълния набор от инструкции, да разчете правилно времевите интервали и да сглоби сложна триизмерна структура, абсолютно идентична с естествения организъм.

Екипът на професор Саймън Хипенмайер от Австрийския институт за наука и технологии (ISTA) обаче публикува в списание Nature данни, които нанасят сериозен удар върху тази догма. Според публикувания труд, лабораторно отгледаните органоиди на мозъчната кора показват фундаментален дефект: клетките вътре в тях просто „забравят“ хронологичния ред, в който трябва да се делят и диференцират.

Тук не става дума за козметично отклонение или за дребна партидна разлика между отделни съдове в лабораторията. Проблемът е системен. На хартия — или по-точно при стандартното групово секвениране — всичко изглежда идеално. В хранителната среда се появяват необходимите видове неврони, маркерите за съзряване се отчитат в правилните прозорци, а общата биохимия внушава фалшиво успокоение. Но когато изследователите слизат на ниво отделна клетъчна линия (клон), лъсва пълна дезорганизация. Стволовите клетки губят координация, започват да прескачат етапи, произвеждат дефектни и непълни гарнитури от неврони или просто спират развитието си без каквато и да е видима причина.

Биологичната матрица: Как се изгражда естествената кора

За да се разбере мащабът на този лабораторен провал, трябва първо да се върнем към сухото инженерство на живия ембрион. При мишия модел, който служи за стандарт в подобни опити, изграждането на мозъчната кора от радиалните глиални прогенитори (RGP) следва строго определена, почти военна дисциплина. Процесът е разделен на три фази, които в живия организъм практически не преливат една в друга.

Първата фаза (стадий E10 при мишките) е чисто количествена. Радиален прогенитор се дели изключително симетрично. Една клетка дава две абсолютно идентични стволови клетки. На този етап 96,7% от цялата клетъчна популация се занимава единствено с мултиплициране на ресурсната база. Никакви неврони не се раждат тук; произвежда се „строителният материал“.

Втората фаза (започваща от стадий E12) е същинската неврогенеза. Тук деленето става асиметрично. Всяка стволова клетка при делене запазва себе си, но същевременно ражда един зрял неврон или междинна клетка-прекурсор. Средно един радиален прогенитор произвежда строго определена микросерия от 8 до 9 неврона. Редът на тяхното появяване е критичен за цялата архитектура:

  • Първо се раждат невроните за дълбоките кортикални слоеве (слоеве 5 и 6), носещи специфичния регулаторен протеин CTIP2. Тези клетки са предназначени да изграждат комуникационните магистрали към гръбначния мозък и подкорковите центрове.
  • Едва след това се раждат невроните за горните слоеве (слоеве 2, 3 и 4), маркирани с протеина SATB2, чиято роля е да свързват отделните полукълба и области на кората.

Тъй като кората се изгражда по принципа „отвътре навън“, по-късно родените неврони физически мигрират, преминават през вече формираните долни слоеве и застават най-отгоре.

Третата фаза (непосредствено около раждането, стадий P1) слага край на неврогенезата. Стволовите клетки масово превключват към глиогенеза — започва масовото производство на астроцити и олигодендроцити, които изграждат поддържащата и изолационна инфраструктура на нервната система.

Методът MADM: Технологичният рентген, който свали маската

Защо този дефект не е бил забелязан по-рано? Отговорът се крие в методологичния сляп петно на класическата биохимия. Когато изследователят вземе проба от тъкан и я стрие за насипен анализ, той получава усреднена картина. Ако в масата има 50% дълбоки и 50% горни неврони, математическият модел отчита „нормално развитие“. Но той няма как да каже дали тези клетки са родени от една стволова клетка в правилната последователност, или са получени в резултат на пълен хаос, при който една клетка е бълвала само дълбоки, а друга — само повърхностни неврони.

За да разрешат този казус, австрийските учени прилагат технологията MADM (Mosaic Analysis with Double Markers) в комбинация с единично РНК секвениране (MADM-CloneSeq).

Физиката на метода е елегантна и брутална. В сдвоените хромозоми на стволовата клетка се вграждат неактивни фрагменти от два гена за флуоресцентни протеини — зелен (GFP) и червен (tdTomato). По време на митозата, чрез активиране на ензима Cre-рекомбиназа, хромозомните сегменти се разменят. В резултат на това едната дъщерна клетка започва да свети постоянно в зелено, а другата — в червено. Всички техни последващи потомци наследяват съответния цвят.

Чрез физическо извличане на светлинно маркираните клетки с микропипета под микроскоп и последващо разчитане на тяхната РНК, авторите за първи път успяват да заснемат пълното „родословно дърво“ на всяка отделна стволова клетка вътре в триизмерния органоид.

Трите стълба на инвитро хаоса

Резултатите от измерванията на 8-ия, 13-ия, 20-ия и 25-ия ден от отглеждането на органоидите (съответстващи по общ профил на ембрионалните дни E10, E13, E16 и P1) показва фундаментален срив в координацията.

Първо, хронологичното разделение между фазите напълно изчезва. В органоида още от 8-ия ден едновременно протичат всички видове деления. Докато една клетка се опитва да спазва естествения алгоритъм, съседната ѝ клетка инициира преждевременно спиране и образува така наречените „малки клонинги“ — анормални клъстери от едва 1 до 3 неврона. В естествения ембрионален мозък подобни микроклонинги в ранните етапи просто липсват. В органоидите те се превръщат в постоянна, стабилна фракция.

Второ, регистриран е драстичен спад в клетъчното разнообразие на ниво отделен клон. Докато в естествени условия над 97% от радиалните прогенитори са универсални и задължително произвеждат и от двата типа неврони (първо CTIP2+, а след това SATB2+), в органоидите над 30-35% от стволовите клетки се оказват с осакатен потенциал. Те произвеждат или само дълбоки, или само повърхностни неврони. Универсалността на стволовата клетка се срива в монотонно бълване на един-единствен субтип.

Трето, нарушава се симетрията между сестринските клетки. При нормално симетрично делене двете дъщерни клетки носят еднакъв потенциал и произвеждат сходен брой потомци. В петриевата паничка този баланс се разпада: едната сестринска клетка може да даде началото на масивен клон от десетки неврони, докато другата блокира и умира след едно или две деления.

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