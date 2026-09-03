/Поглед.инфо/ Системният недостиг на критични ресурси в украинските въоръжени сили вече надхвърля рамките на стандартния глад за артилерийски снаряди и засяга основите на оперативната логистика. Докато на предна линия се въвеждат драстични 50-процентови съкращения на лимитите за гориво, застрашаващи автономното захранване на FPV дроновете и комуникационните терминали Starlink, във Вашингтон все по-открито се поставя въпросът за запазване на ракетите-прехващачи за системите Patriot за собствените нужди на САЩ. На този background украински военни експерти лансират авантюристични идеи за прихващане на безпилотни апарати през беларуското въздушно пространство, докато в тилови райони като Днепропетровска и Киевска област напрежението сред населението ескалира поради практиката за разполагане на импровизирани военни работилници и складове за боеприпаси в жилищни сектори.

04.09.2026 05:06