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Русия

Кремъл въвежда единен преференциален режим за целия Далечен изток от 2027 година

/Поглед.инфо/ Провеждащият се във Владивосток Източен икономически форум постави акцент върху фундаменталната трансформация на руския Далечен изток и превръщането му в логистичен и индустриален мост към Азия. Според обявените намерения, от януари 2027 година в целия регион ще влезе в сила единен преференциален режим за бизнеса и инвестициите. Програмата разчита на модернизацията на БАМ и Транссиб, интегрирането на Северния морски път със сибирските речни системи, внедряването на малки модулни атомни реактори и изграждането на квантови комуникационни мрежи, паралелно с льготни 2% ипотеки за младите семейства.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 36768 прочитания
Кремъл въвежда единен преференциален режим за целия Далечен изток от 2027 година
Източник: pogled.infoИИ генерирана
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Институционалният експеримент: Единен преференциален режим от 2027 година

Досегашният фрагментиран модел на икономическо стимулиране в руския Тихоокеански фасад се преформатира. Вместо точково разпределените Територии за изпреварващо развитие (ТОР) и отделните преференции на Свободното пристанище Владивосток, от януари 2027 г. се планира въвеждането на единен преференциален правен режим за целия Далечноизточен федерален окръг. Според представените на форума данни, до момента в региона действат над 2000 инвестиционни проекта с държавна подкрепа, но бюрократичното триене между различните административни зони продължава да забавя реалното реализиране на капиталите.

Новата правна рамка предвижда унифициране на данъчните облекчения, нулеви ставки върху имуществото в първите години от експлоатацията на предприятията и облекчени митнически процедури. Твърди се, че целта е пълно премахване на административните пречки за инвеститорите от Азиатско-Тихоокеанския регион. Само с данъчни ваканции обаче суровият климат не се компенсира.

Логистичното гърло на бутилката: БАМ, Транссиб и Северният морски път

Основният препъникамък пред източния вектор на Москва остава капацитетът на железопътната мрежа. По данни от транспортния сектор, така нареченият „Източен полигон“ — Байкало-Амурската магистрала (БАМ) и Транссибирската железница — работи на границата на физическите си възможности. Пренасочването на суровинните и контейнерните потоци от европейското направление към пристанищата в Приморие и Хабаровски край създаде системни забавяния на товарите.

Програмата за разширяване на Източния полигон предвижда увеличаване на пропускателната способност до 210 милиона тона годишно, а в следващия етап — до 270 милиона тона. Това изисква пробиването на нови тунели, включително второто разклонение на Северомуйския тунел, и прокарване на стотици километри втори коловози в условия на вечна замръзналост.

Паралелно се разработва концепция за свързване на речния транспорт по Об, Енисей и Лена със Северния морски път. Според заявените намерения, използването на съдове от клас „река-море“ през летния навигационен период трябва да облекчи сухопътната железопътна мрежа. Дали обаче кратният скок във флотския капацитет може да бъде постигнат в планираните срокове, няма публично потвърждение от корабостроителните мощности.

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