Русия залага на Стратегия 2030 за тихоокеанска икономическа интеграция

/Поглед.инфо/ Переформатирането на руската държавна политика в Източен Сибир и Тихоокеанския басейн вече не се разглежда просто като вътрешна регионална програма, а като пълна промяна в геоикономическия вектор. Новата „Стратегия 2030“ изоставя досегашния модел на пасивно субсидиране на регионалната периферия и го заменя с опит за изграждане на преработвателни клъстери, логистични артерии и специални икономически зони, насочени към Азиатско-тихоокеанския регион.

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Смяната на парадигмата: От административно задържане към сухопътна преориентация

Концепцията за руското присъствие отвъд Урал преминава през съществена ревизия. Исторически погледнато, от царизма през съветския период с изграждането на Байкало-Амурската магистрала (БАМ) до първите две десетилетия на XXI век, централната власт третираше тези 6,6 милиона квадратни километра предимно като суровинен резервоар и граница, изискваща административно поддържане.

Според официално представените рамки на Източния икономически форум във Владивосток, досегашната „Стратегия за социално-икономическо развитие на Далечния изток и Байкалския регион до 2025 г.“ е била изградена около отбранителна логика – спиране на демографския отлив и поддържане на минимални базисни икономически показатели.

Приетата нова рамка до 2030 г. с прогнозен хоризонт до 2036 г. декларира коренно различен подход. Според публичните изявления на участниците в заседанията, фокусът вече не е върху механичното преразпределение на бюджетни субсидии за борба с обезлюдяването, а върху създаването на производствени мощности, пряко свързани с азиатските пазари.

Отдалечеността от европейската част на континента, която десетилетия наред се отчиташе като основен икономически дефект, в настоящите геополитически реалности се формулира от държавното планиране като логистично предимство. Пътят на суровините до пристанищата Находка, Восточний и Ванино е в пъти по-къс от сухопътния транзит към Балтийско или Черно море.

Спецификата на ФАНУ „Востокгосплан“ и промените в промишлената структура

Държавното планиране в региона се анализира и оформя чрез специализирани структури като Федералната автономна научна институция „Източен център за държавно планиране“ (ФАНУ „Востокгосплан“). Според оценки на нейните експерти, чисто суровинният модел на добив и последващ износ на необработена руда, въглища и дървесина вече не носи необходимата добавена стойност за покриване на високите социални и инфраструктурни разходи в Далечния изток.

Планът предвижда изграждането на индустриални клъстери с висок процент локална преработка. Местната икономика трябва да премине от елементарен износ към производство на стоки с висок марж – рафинирана мед с висока чистота, метанол, азотни и минерални торове, комплексни химически съединения, както и специализирано оборудване.

Строителството на Амурския газохимически комплекс и модернизацията на корабостроителницата „Звезда“ в Болшой Камен се посочват като ключови индустриални опорни точки в тази схема.

Предизвикателството тук не е просто в инвестициите, а в енергийния баланс. Огромните индустриални мощности изискват драстично увеличение на генериращите мощности. Обединената енергийна система на Изтока вече изпитва локални дефицити, което налага спешно разширение на топлоелектрически централи и изграждане на нови мрежови връзки в Амурска област и Хабаровски край.