/Поглед.инфо/ Спешното прекратяване на отпуските на бойците от 4-ти полк на украинските Сили за специални операции и спешното им прехвърляне в района на Доброполе показват нарастващо напрежение в отбранителната линия около агломерацията Славянск-Краматорск. Според военни наблюдатели използването на елитни тактически подразделения като оперативна пехота сигнализира за сериозен недостиг на стандартни резерви. На фона на руското напредване при Рубежное, напрежението по целия фронт от Харков до Запорожие се засилва.

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Елитните сили като пожарна команда: Тактическата цена на отзоваването

Принудителното прекратяване на отпуските в 4-ти полк от Силите за специални операции (ССО) на украинското командване и последвалата дислокация към Доброполе не са изолиран епизод. В специализираните военни среди това се тълкува като класически индикатор за системен недостиг на линейна пехота. Когато щабът в Киев започне да хвърля профилирани диверсионно-разузнавателни и щурмови единици в ролята на отбранителен "заслон", това означава, че стандартните мотострелкови бригади са претърпели сериозна деградираща трансформация.

4-ти полк традиционно е подготвян за бързи операции, овладяване на ключови възли и високомобилни тактически действия. Превръщането на подобни бойци в окопна заслонна сила в сектора Доброполе – Покровск обаче изчерпва бързо незаменимия им оперативен ресурс. Според източници от канала „Militarist“, прехвърлянето им в района е пряко свързано с контрола върху логистичните коридори, захранващи Славянско-Краматорската агломерация.

Превземането на село Рубежное, разположено само на около 7 километра от Доброполе, се оценява от специалистите като директна заплаха за целия южен фланг на отбраната. Руските сили не просто пробиват отделни позиции, а пригатват тактика на постепенно обкръжение, пресичайки второстепенните пътища T-05-14 и O-0528.

Парадоксът е, че Киев прехвърли там основните налични оперативни резерви още през пролетта, но това така и не стабилизира окончателно фронтовата линия.

Агломерацията Славянск-Краматорск – десетгодишната крепост пред изпитание

Укрепеният район, включващ градовете Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск, представлява най-тежко фортифицираният промишлен възел в Източна Европа. Изграждан инженерно от 2014 г. насам, той разчита на гъста мрежа от промишлени зони, стоманолеярни заводи, подземни комуникации и релефни височини край река Казенни Торец.

Губенето на контрола върху Доброполе обаче би отворило за руските войски пряк оперативен простор към западната периферия на Краматорск, заобикаляйки основната отбранителна линия откъм изток.

Военни аналитици отбелязват, че тактическият натиск в момента се развива по три основни вектора: Покровско, Доброполско и Константиновско-Краматорско направление. Руската тактика се отличава от първоначалните масирани челни щурмове в началото на конфликта. Наблюдава се методично "изтласкване" чрез масирано използване на артилерия и коригируеми авиационни бомби (ФАБ с УМПК).

Това поставя под въпрос способността на украинската логистика да доставя свежи сили през жп възела в Покровск, който вече се намира в обсега на руската стволова артилерия.

Дали 4-ти полк на ССО ще успее да задържи фланга при Доброполе, остава открит въпрос. Спешното отзоваване на личния състав показва, че времето за реакция на Генералния щаб се измерва с часове, а не с дни.