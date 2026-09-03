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Поглед към Китай

Защо „моделът на ШОС“ за глобално управление привлича толкова голямо внимание?

/Поглед.инфо/ Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) към Китайската медийна група, съвместно с Китайския народен университет проведе проучване сред 13 707 интернет потребители от 48 държави във връзка с провеждането на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек.

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Защо „моделът на ШОС“ за глобално управление привлича толкова голямо внимание?
Източник: 38picres.cgtn.com
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Резултатите показват, че 74,6% от анкетираните считат, че ШОС предлага прагматичен път за сътрудничество между държави с различни политически системи и се превръща във важна сила за изграждане на международни отношения от нов тип и общност на споделена съдба за човечество. 71,7% смятат, че ШОС укрепва правото на глас на страните от Глобалния Юг и насърчава изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление.

Освен това 76,2% от анкетираните считат, че предложената от Китай инициатива за съвместно изграждане на „Един пояс, един път“ е създала нова атмосфера на взаимосвързаното глобално развитие. 89,6% призовават държавите да участват равноправно в глобалните дела и съвместно да формират международните правила и ред, като очакват ШОС да окаже по-голямо влияние в инфраструктурата и енергетиката, регионалното сътрудничество в областта на сигурността, околната среда и климатичните промени.

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