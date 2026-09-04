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Америка

САЩ настояват пред Киев за преустановяване на атаките по време на визитата на Уиткоф и Кушнер в Москва

/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди във Вашингтон и Москва се засилват сигналите за подготвяна мисия на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Русия. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, САЩ вероятно ще поискат от украинските въоръжени сили временно прекратяване на техните атаки по време на преговорите. Същевременно Москва категорично изключва сключването на каквито и да е двустранни споразумения с Киев по този въпрос, настоявайки за пълно отчитане на военните реалности на терен, натрупаните институционални дадености и вече обсъжданите параметри от срещите в Анкъридж и Истанбул.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20343 прочитания
САЩ настояват пред Киев за преустановяване на атаките по време на визитата на Уиткоф и Кушнер в Москва
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Неофициалният канал на Вашингтон и логиката на временната пауза

Информационният сигнал за предстоящото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Русия маркира поредния етап от използването на паралелни дипломатически канали от страна на Белия дом. По налични данни в международни аналитични издания, изпращането на доверени лица извън традиционната структура на Държавния департамент има за цел да заобиколи бюрократичните блокировки във Вашингтон и да сондира възможностите за възстановяване на работния контакт с Москва. Изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че американската страна вероятно ще изисква от Киев спиране на въздушните и безпилотните атаки за времетраенето на визитата, показва първостепенното желание на САЩ да гарантират минимална сигурност и предвидимост по време на преговорите.

Такова искане от страна на Вашингтон не представлява фундаментален пробив, а елементарна протоколна оперативна мярка. В американската дипломатическа практика провеждането на високорискови совалки в условия на активен военен конфликт изисква зануляване на тактическите рискове от инциденти с далекобойни безпилотни апарати или ракетни удари по критична инфраструктура.

За Москва обаче подобни призиви нямат стойност на трайно мирно решение. Прессекретарят на руския президент изрично посочи, че Москва няма намерение да подписва или договаря каквито и да било отделни протоколи с Киев относно временни паузи. В Кремъл продължават да разглеждат украинското военно-политическо ръководство като субект с ограничена стратегическа автономия, чиито ангажименти не притежават необходимата правна и оперативна устойчивост.

Кризата на легитимността и отказът от двустранни сделки с Киев

Скептицизмът на Москва към преки споразумения с Киев стъпва върху дълга хронология на нарушени договорености. От Минските споразумения от 2014 и 2015 г., през дерайлираните преговори в Истанбул през пролетта на 2022 г., руската дипломатическа линия системно настоява, че украинската страна използва всяко примирие или техническа пауза за прегрупиране, попълване на арсеналите и инженерно оборудване на нови отбранителни линии.

Освен това, институционалният статут на украинското ръководство след изтичането на конституционния мандат на президента Владимир Зеленски през май 2024 г. създава допълнителен правен вакуум. Според руската правна интерпретация, всеки подпис, положен от настоящата власт в Киев под международен договор, подлежи на последващо оспорване. Поради тази причина Москва настоява, че ако трябва да се формира правнообвързваща рамка за сигурност, неин основен гарант и пряк преговарящ партньор следва да бъдат Съединените щати, а не посредници или временни администрации.

Позицията на Песков, че е преждевременно да се говори за нови разклонения в преговорния процес, показва липсата на илюзии в Кремъл. Вашингтон се опитва да прокара микро-стъпки за деескалация, за да тества гъвкавостта на руското ръководство, но Москва отказва да разделя пакета за сигурност на отделни изолирани отстъпки.

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