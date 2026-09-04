Китайско проучване разкрива различията в стареенето на мъжете и жените

/Поглед.инфо/ Ново китайско проучване показва, че мъжете и жените стареят по различен начин, като ключови промени в организма могат да бъдат проследени чрез показатели от стандартни кръвни изследвания и профилактични прегледи.

Изследователи от Китайския национален център по биоинформация към Китайската академия на науките, Института по зоология, болница „Сюену“ към Столичния медицински университет и други институции са анализирали здравни данни на над 104 000 души на възраст от 18 до 98 години. Те са проследили 172 показателя, включително тегло, холестерол и кръвна захар, и са създали модели за проследяване на биологичното стареене.

При мъжете най-съществените промени настъпват между 35 и 45 години, когато се ускоряват метаболитните промени и се повишават индексът на телесна маса, триглицеридите и холестеролът. При жените ключовият период е между 55 и 65 години, около менопаузата, когато настъпват значителни хормонални промени и се увеличават нивата на мазнините и холестерола. С напредването на възрастта обаче физическите различия между двата пола постепенно намаляват.

Проучването, публикувано в списание Nature Aging, установява също, че вещества в кръвта като глюкоза, липиди и пикочна киселина, както и два туморни маркера – CEA и HE4 – са свързани с по-бързо биологично стареене. Лабораторни експерименти показват, че повишените им нива могат да предизвикат процеси на клетъчно стареене в човешки клетки на кръвоносните съдове.

Изследователите откриват и признаци, че някои от тези ефекти могат да бъдат обратими. Лекарството за диабет метформин например предпазва клетки от увреждане, предизвикано от високи нива на глюкоза, а при мишки преминаването от висококалорична към нормална диета подобрява показателите за стареене на черния дроб.

Според учените резултатите показват, че намаляването на метаболитното натоварване чрез по-добро хранене и контрол на кръвната захар може да забави някои процеси на стареене. Те подчертават и необходимостта от различен подход към оценката и превенцията на стареенето при мъжете и жените.