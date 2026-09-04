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Свят

ШОС в Бишкек: Стратегически баланси без военни ангажименти

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек завърши с подписването на 28 документа, централен сред които е Декларацията от Киргизстан. Форматът, обединяващ държави с над половината от световното население, декларира отказ от военно-политическо блоково противопоставяне, противопостави се на едностранните системи за противоракетна отбрана и санкционния натиск, и постави фокус върху технологичния суверенитет, контрола над интернет сегментите и разплащанията в национални валути.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9537 прочитания
ШОС в Бишкек: Стратегически баланси без военни ангажименти
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Инфраструктурната рамка и фикцията за пълна независимост

Когато в медийното пространство се тиражират данни за 98% дял на националните валути в търговския оборот между Русия и останалите членки на ШОС, числата звучат импозантно. Зад тях обаче стои една чисто техническа уязвимост: липсата на напълно автономна финансова транзакционна система. Преминаването към рубли, юани или рупии не решава проблема, докато съобщенията за плащанията продължават да минават през междупреносните мрежи, управлявани от базирани на Запад оператори. Зависимостта от SWIFT или неговите алтернативи остава системна спънка.

Формирането на Банка за развитие на ШОС се бави с години именно поради разминаването в търговските интереси и капиталовия контрол между Пекин и Ню Делхи. Без оперативна банка и независим клирингов механизъм, декларираният търговски оборот от над 400 милиарда долара между Москва и партньорите ѝ от организацията остава изложен на вторични санкции и банкови блокирания от съответните финансови регулатори на национално ниво.

Противоречията вътре: Пекин, Ню Делхи и „Един пояс, един път“

Твърдението за пълен консенсус в Бишкек се сблъсква с факта, че Индия отново отказа подкрепа за китайската инициатива „Един пояс, един път“ (BRI). Отказът на Ню Делхи не е просто въпрос на дипломатическа формалност, а е свързан с Китайско-пакистанския икономически коридор (CPEC), който преминава през спорните територии на Гилгит-Балтистан.

  • Търговски обем: Руско-китайският оборот надхвърля 240 милиарда долара, докато индийско-китайската търговия е балансирана с голям дефицит в полза на Пекин.
  • Граничен въпрос: Въпреки подновените преговори за демаркация на линията на действителен контрол в Ладак, военното присъствие на двете страни по границата остава високо.
  • Транспортни коридори: Индия инвестира в маршрута „Север-Юг“ (INSTC) през иранското пристанище Чабахар, което концептуално се конкурира с част от китайските сухопътни маршрути.

Тази вътрешна конкуренция прави невъзможно превръщането на ШОС в класически съюз с централизирано командване или единна икономическа политика. Организацията действа по-скоро като платформа за управление на съперничества, отколкото как монолитен блок.

Дигитален суверенитет, ИИ и сателитните мрежи

Декларацията от Бишкек съдържа пряка правна заявка по отношение на телекомуникационната инфраструктура. Членките на ШОС определят предоставянето на сателитни интернет услуги без изричен национален лиценз за пряко нарушение на международното право. Това е ясен текст, насочен срещу нелицензираното използване на нискоорбитални спътникови съзвездия като Starlink над територията на държавите от блока.

По отношение на изкуствения интелект и управляемостта на интернет, страните залагат на концепцията за "национален сегмент". На практика това означава затягане на държавния контрол върху точките за обмен на данни (IXP) и задължение за локализация на сървърите.

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