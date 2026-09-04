#ЯковКедми #Германия #Русия #Украйна #НАТО #Европа #Мерц #Путин #ПогледИнфо
Яков Кедми: Берлин дразни руската мечка – но готова ли е Германия за отговора?
/Поглед.инфо/ Германия повишава рязко тона срещу Русия, а обвиненията около инцидента на летището в Лайпциг се превръщат в нов повод за разговор за ескалация. В първата част от разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса: докъде е готов да стигне Берлин и има ли Германия реална военна сила зад все по-твърдата си реторика? Говорим и за възхода на „Алтернатива за Германия“, възможността за нейното ограничаване или забрана, действията на Норвегия срещу руски съдове и риска Европа да повярва, че Москва няма да отговори. Един изключително остър разговор за Германия, Русия и границата, отвъд която политическата провокация може да се превърне в реален конфликт. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми, експерт по международна сигурност и бивш ръководител на израелската служба „Натив“.
Още от Свят
Класическите градини на Суджоу в „Из Китай с Павел“
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се запознаем с град Суджоу, който е типичен южнокитайски град с невероятна архитектура и хилядолетен чар. Суджоу е бил столица на царство У, което е основано през V век преди новата ера. Градът е придобил голяма популярност сред китайските династии като лятна резиденция на императорите и удобно разположен търговски център.08.09.2026 22:00
Турция ще продължи да укрепва връзките си с ШОС
/Поглед.инфо/ Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви на 7 септември, че страната му ще продължи да укрепва връзките си с Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).08.09.2026 21:45
Москва: Разполагането на американски ракетни установки в Норвегия дестабилизира обстановката
/Поглед.инфо/ Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви на 7 септември, че разположената от САЩ в Норвегия пускова установка MK-41 може да изстрелва многофункционални ракети за поразяване на наземни и морски цели. Системата може да изстрелва и далекобойни крилати ракети „Томахоук“, а разполагането ѝ в северна Европа позволява да бъде обхваната значителна част от територията на Русия, включително Москва.08.09.2026 21:30
Каналът Пинлу в Южен Китай ще бъде въведен в експлоатация на 16 септември
/Поглед.инфо/ Каналът Пинлу в Гуанси-джуанския автономен район ще бъде въведен в експлоатация на 16 септември.08.09.2026 21:30
„Хуауей“ представи сгъваемия смартфон Mate XT 2 с новия чип Kirin 9050 Pro
/Поглед.инфо/ Китайският технологичен гигант „Хуауей“ представи вчера смартфона Mate XT 2 с тройно сгъваем дисплей, оборудван с новия чип Kirin 9050 Pro – първия високопроизводителен процесор, използващ технология за логическо сгъване.08.09.2026 21:15
Пекин ще ускори развитието на цифровата търговия
/Поглед.инфо/ Китай ще предприеме редица мерки за ускоряване на иновативното развитие на цифровата търговия, съобщи заместник-министърът на търговията Йен Дун на пресконференция на 7 септември.08.09.2026 21:00
Русия отново изненада Запада. Роснефт започна първите доставки от проекта Восток Ойл през терминала Бухта Север
/Поглед.инфо/ Началото на физическите доставки на петрол през новопостроения арктически терминал „Бухта Север“ на полуостров Таймир отбелязва ключова фаза в реализацията на руския мегапроект „Восток Ойл“. Въпреки че първоначалните графици бяха изоставени поради изтеглянето на западните технологични партньори и въведените ембаргови ограничения през 2022 година, корпорацията „Роснефт“ обяви задействането на първия етап от логистичната инфраструктура. Проектът цели пренасочване на въглеводородните потоци към азиатските пазари през Северния морски път, но изпълнението му е съпроводено с сериозни предизвикателства в корабостроенето и производствените квоти.08.09.2026 18:42
Дипломатически сондажи и енергиен колапс: Украйна навлиза в най-критичната си зима.
/Поглед.инфо/ Зад кулисите на дипломатическите сондажи между Вашингтон, Москва и Киев се очертава суровата реалност на сухопътния и икономическия фронт. Докато американските пратеници оценяват възможностите за компромис, инфраструктурата на Украйна е свита от 60 на едва 12 гигавата генерационен капацитет. С над 144 000 регистрирани случая на дезертьорство и срив в морския износ, идващата зима се превръща в основен фактор, който ще принуди задействането на нови геополитически реалности.08.09.2026 18:31