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Кольо Колев: Ако Европа продължи конфронтацията с Русия и Китай, ще се превърне в етнографски музей
/Поглед.инфо/ Европа върви към икономическо отслабване и рискува да се превърне в „етнографски музей“, ако продължи политиката на конфронтация и прекъсване на икономическите връзки с Русия и Китай. Това заяви социологът Кольо Колев от агенция „Медиана“ във втората част от разговора ми с него. Говорим за президентските избори и силните позиции на Илияна Йотова, проблемите пред ПП–ДБ, русофобската реторика, милитаризацията на ЕС и опасността Европа да попадне в икономика, зависима от военното производство. Има ли още път назад и може ли политическата промяна във Франция и Германия да преобърне европейския курс?
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Яков Кедми: Берлин дразни руската мечка – но готова ли е Германия за отговора?
/Поглед.инфо/ Германия повишава рязко тона срещу Русия, а обвиненията около инцидента на летището в Лайпциг се превръщат в нов повод за разговор за ескалация. В първата част от разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса: докъде е готов да стигне Берлин и има ли Германия реална военна сила зад все по-твърдата си реторика? Говорим и за възхода на „Алтернатива за Германия“, възможността за нейното ограничаване или забрана, действията на Норвегия срещу руски съдове и риска Европа да повярва, че Москва няма да отговори. Един изключително остър разговор за Германия, Русия и границата, отвъд която политическата провокация може да се превърне в реален конфликт. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми, експерт по международна сигурност и бивш ръководител на израелската служба „Натив“.04.09.2026 18:00
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