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Защо медицината продължава да ползва символа на античен паразитен метод

/Поглед.инфо/ Всеки, който днес мине покрай кварталната аптека, приема зеленото светещо влечуго над вратата за даденост – някаква абстрактна, древна емблема за здраве и грижа. Рядко обаче се замисляме, че зад тази неонова естетика стои утилитарната логика на токсикологията, прагматизмът на античните санитарни практики и няколко съвсем модерни административни решения, взети в Италия и скрепени по-късно от съветската бюрокрация през 1924 година. Онова, което днес изглежда като романтичен мит за лечители, всъщност е история за овладяване на сурови биологични ресурси, медицински грешки и систематично разпространение на стандартизирана символика.

Деж. редактор - Александра Докова 9011 прочитания
Защо медицината продължава да ползва символа на античен паразитен метод
ИИ генерирана
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Паразитология, токсини и геология на античното изцеление

Когато разгребете праха на архивите и отсеете поетичните украси от древните текстове, реалността около така наречения жезъл на Асклепий се оказва доста по-сурова. В медицинските среди отдавна съществува хипотезата, че първообразът на змията, усукана около дървена тояга, изобщо не е бил влечуго, а метод за извличане на опасния подкожен паразит Dracunculus medinensis (ришта). В древния Близък изток и Източното Средноземерие заразяването с този червей е било бич за населението. Йорданската пустиня, части от Египет и бреговете на Червено море са изобилствали от такива огнища. Единственият познат тогава начин за премахване на паразита е бил бавното му, внимателно навиване върху малка дървена пръчица в продължение на дни. Всяко прекъсване на червея е означавало фатален токсичен шок и некроза за пациента. Пътуващите лечители са окачвали табели с това изображение пред палатките си като директна реклама на оперативната си услуга. Впоследствие митологията на гърците просто е облякла този чисто медицински и хирургически метод в по-приемлива религия.

Разбира се, епиграфските източници от светилището в Епидавър – главният асклепион в Пелопонес, датиран от IV век пр.н.е. – предлагат малко по-различен материален прочит. Разкопките на археолога Панагиотис Кавадиас от края на XIX век разкриват стотици каменни стели, в които са описани конкретни клинични казуси и такси. Там змията не е метафора, а реален компонент от инвентара. В храмовите комплекси е отглеждан специфичен вид безподобни влечуги – Zamenis longissimus (днес познат като смок мишкар). Тези животни са пускани да пълзят по пода в така наречения "абатон" – подземното помещение за сън, където болните са прекарвали нощта. Причината за присъствието им е била прагматична: храмовите подземни помещения са били пълни с плъхове и преносители на инфекции, а смоците са поддържали физическата хигиена на мястото. С течение на времето биологичното присъствие на животното в лечебните пространства се е сляло с образуващия се култ към Асклепий.

Паралелно с това стои въпросът с токсините. Античната фармакопея не е разполагала със синтетични молекули; тя е разчитала на ботаниката и зоотоксините. В книгите на Диоскорид "De Materia Medica" (I век от н.е.) подробно се описва как свинска мас, смесена с определени микродози отрови, се използва за туширане на ставни болки и нервни възпаления. Древните лекари са работили на самия ръб между терапевтичната доза и летаталния изход. Границата е била изключително тънка, а липсата на прецизни везни е превръщала приготвянето на подобни мехлеми в риск. Змията, като носител на най-концентрираната отрова в природата, постепенно се е превърнала в естествен знак за тази двойственост – фармакон (фармакон на гръцки означава едновременно и "лекарство", и "отрова").

Италианският гилдиен прагматизъм и чашата на Хигия

С падането на Източната Римска империя античните медицински познания не изчезват, а потъват в манастирските скриптории и арабските преводи, за да изплуват отново в Късното средновековие на територията на днешна Северна Италия. В университета в Падуа, където през XVI век Андреас Везалий прави своите дисекции и разрушава анатомичните догми на Гален, фармацевтичните гилдии започват да търсят собствен, чисто корпоративен визуален знак. По онова време лекарите и аптекарите са били в постоянна конкуренция за ресурси и влияние. Лекарите са използвали жезъла с едната змия, докато аптекарите са имали нужда от отделна марка, която да обозначава съхранението, смесването и извличането на суровините.

Тук на сцена стъпва образът на Хигия – богинята на хигиената и превенцията, дъщеря на Асклепий. В класическата иконография тя почти винаги се изобразява как държи фиала (плитка купа) и захранва змия. В Падуа тази купа придобива съвсем друг, материален контекст. Това е реален лабораторен съд – стъклен или метален, използван за стриване, разтваряне и дестилация. Документите от Архива на Венецианската република показват, че още през XVII век италианските аптекарски еснафи са подпечатовали съдовете си с такъв знак, за да гарантират чистотата на съставките и липсата на фалшификати (нещо изключително често срещано при търговията с вносни подправки и минерали).

Има обаче една огромна графична и концептуална грешка, която продължава да се мултиплицира в световен мащаб и до днес, особено в Англосаксонския свят. Става дума за объркването между жезъла на Асклепий (една змия, увита около сурова тояга) и Кадуцея – жезъла на Хермес (две змии, увити около крилат прът). Докато Асклепий е свързан с медицинското изкуство, Хермес е богът на търговците, пътниците, крадците и дипломатите. През 1902 година Военномедицинският корпус на САЩ (U.S. Army Medical Corps), по предложение на един капитан от администрацията, приема Кадуцея за своя официална емблема. Решението е взето чисто визуално – заради симетрията на двете змии и крилата, без никой в комисията да направи справка с класическите източници. Така емблемата на търговията и размяната на стоки се превръща в символ на американското здравеопазване – грешка, която много медицински историци определят като иронично подсъзнателно признание за комерсиализацията на сектора.

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