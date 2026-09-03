Вицепремиерът Дин Сюесян се срещна с Владимир Путин във Владивосток

/Поглед.инфо/ Китайският вицепремиер Дин Сюесян се срещна днес с руския президент Владимир Путин във Владивосток, където участва в 11-ото издание на Източния икономически форум.

По време на разговора им Дин заяви, че Китай е готов да работи с Русия за изпълнение на постигнатите договорености, задълбочаване на взаимните интереси чрез конкретни мерки и засилване на сътрудничеството в ключови области като инвестициите и енергетиката. По думите му това ще допринесе за по-нататъшното развитие на отношенията между Китай и Русия.

Той посочи, че Източният икономически форум, който тази година се провежда под мотото „Далечният изток: развитие в полза на хората“, е важна платформа за изграждане на консенсус за сътрудничество между страните от Азиатско-тихоокеанския регион.

Дин Сюесян отбеляза големия потенциал на китайско-руското сътрудничество в развитието на Далечния изток. Според него двете страни трябва да продължат да използват механизмите за сътрудничество и съответната политическа подкрепа, да съгласуват по-добре стратегията на Китай за възраждане на североизточните райони със стратегията на Русия за развитие на Далечния изток и да повишат мащаба и равнището на сътрудничеството, така че то да носи по-голяма полза за населението на двете страни.

Путин от своя страна заяви, че благодарение на съвместните усилия на двете страни отношенията им са достигнали безпрецедентно равнище, а сътрудничеството в различни области бележи положително развитие.

По думите му Русия е готова да засили стратегическата координация и сътрудничеството с Китай, за да изведе двустранните отношения на още по-високо равнище.