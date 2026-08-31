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Русия

Руското министерство на отбраната постави ултиматум за енергийната система на Украйна след 80 часа въздушни атаки

/Поглед.инфо/ През последните денонощия руските въоръжени сили са разгърнали интензивна кампания от въздушни и ракетни удари срещу ключови логистични, военни и енергийни обекти в Украйна. На този фон официалното предупреждение на руското Министерство на отбраната за предстоящи атаки срещу електропреносната система се тълкува от експерти като вероятен ултиматум или стратегическа промяна в интензивността на конфликта. Ситуацията около Киев и Черноморския регион повдига въпроси за бъдещето на южния фронт и логистиката на НАТО.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 120646 прочитания
Руското министерство на отбраната постави ултиматум за енергийната система на Украйна след 80 часа въздушни атаки
ИИ генерирана
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Стрес върху транспортната логистика в Киевска област

Според поредица от съобщения в специализирани военни канали и неофициални източници, през последните 80 часа са нанесени поредица от групови удари с високопрецизни ракети и безпилотни летателни апарати от типа „Геран“ по ключови транспортни и военни съоръжения в района на украинската столица. Твърди се, че сред засегнатите обекти е логистичният комплекс на FIM Service в село Чайки западно от Киев. По информация на руски източници, в складовата база са се съхранявали критични компоненти за далекобойни системи и средства за противовъздушна отбрана.

Ударът в близост до село Мила на магистралата М-06 (Киев – Житомир) също привлича вниманието на специалистите по логистика. Житомирското направление традиционно служи като основна артерия за прехвърляне на западна военна техника от полската граница към източния фронт. Унищожаването на подобни депа, макар и трудно за независима проверка в реално време, показва опит за прекъсване на оперативното снабдяване на украинските въоръжени сили още преди ресурсите да достигнат фронтовата линия.

Някои източници правят паралел с предишни експлозии в складови бази, като тази във Вишнево, като се разпространяват спекулации за използване на специфични видове боеприпаси и компоненти. Официалните украински власти потвърждават за зачестили въздушни тревоги и щети по инфраструктурата, но традиционно спестяват детайли относно точното естество на унищоженото военно оборудване.

Официалната позиция на Москва: Предупреждение или промяна в доктрината

Публикуваното съобщение от Министерството на отбраната на Руската федерация, в което официално се съобщава за подготовка на масирани удари срещу украински енергийни обекти, представлява рядък публичен прецедент. В документа се посочва, че тези действия са пряк отговор на атаките от страна на киевския режим срещу руски граждански и горивно-енергийни съоръжения, включително рафинерии в граничните и вътрешните региони.

Сред руските военни анализатори и офицери от запаса, като полковник Аслан Нахушев, битуват две основни интерпретации на това изявление. Едната теза го разглежда като класически дипломатическо-военен ултиматум — очертаване на „червена линия“, с която се дава сигнал, че продължаването на ударите срещу руската петролна инфраструктура ще доведе до пълно парализиране на украинския енергиен сектор.

Другата гледна точка, поддържана от автори в популярни военни канали като „Кондотьоро“ и „Старше Эдды“, определя обявлението не като покана за преговори, а като окончателно известие за преминаване към стратегия за пълно обезличаване на генериращите мощности. Според тях системното поразяване на инфраструктурата намалява способността за водене на продължителна война много по-ефективно от точковите ответни удари.

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