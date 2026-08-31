/Поглед.инфо/ Внезапното и обвито в пълна секретност посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва предизвика вълна от противоречиви хипотези в западните и източноевропейските аналитични среди. Докато Вашингтон и Кремъл запазват подчертано хладен и сдържан тон, наричайки срещите „рутинни“, последователната серия от масирани въздушни удари срещу критични логистични възли, ракетни складове и производствени мощности около Киев постави въпроса за реалния дневен ред на преговорите. Настоящият анализ разглежда геополитическата логика, военните последствия и оперативното пренареждане на силите зад този неочакван дипломатически контакт.

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Анатомия на една секретна визита и медийният шум около Лангли

Кацането на правителствения борд на американското разузнаване на летище „Внуково“ бе отбелязано от авиационните наблюдатели тихо, но откликът в дипломатическите среди бе незабавен. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф проведе поредица от закрити срещи с ръководителите на руските специални служби – факт, който и от двете страни на Атлантика бе официално рамкиран с минималистичния термин „протоколен оперативен контакт“.

В западните медийни среди обаче веднага се заформиха няколко коренно противоположни версии. Според публикации в редица европейски издания, Ратклиф е пристигнал с ултимативен тон, за да чертае „червени линии“ около евентуални бъдещи настъпателни операции. Същевременно издания като „Вашингтон Пост“ лансираха хипотезата за търсене на компромисен режим на изолация на иранския флангов конфликт, така че Москва да запази неутралитет при евентуална ескалация в Близкия изток.

Подобни медийни конструкции обаче систематично пропускат реалната оперативна среда. В разузнавателната практика ръководител от такъв ранг не пътува през половин свят, за да чете публични декларации, които могат да бъдат предадени по защитения канал в "Лангли". Посещението на Ратклиф стъпва върху необходимостта от директно договаряне на параметри, които не търпят посредници.

Логистичният паралич: Унищожаването на двойната инфраструктура в Киев

Почти непосредствено след приключването на московските преговори и отлитането на американската делегация, над киевския регион започна една от най-продължителните и методични въздушни операции с използване на безпилотни апарати „Геран-2“ и високоточни ракети от комплекса „Искандер-М“.

Според неофициални данни от украински търговско-промишлени източници, за броени дни са били нанесени щети или напълно унищожени близо 90 процента от големите складови и логистични центрове в периметъра на Киев – включително обекти в районите на Бровари, Гостомел, Вишгород и Чайки. Тези комплекси от години функционират в режим на двойно предназначение: под прикритието на цивилни търговски вериги за бързооборотни стоки се извършваше асемблиране на ударни дронове, както и съхранение на компоненти за далекобойните ракетни системи от новия тип „Фламинго“.

Локализирането на тези логистични хабове в непосредствена близост до цивилна инфраструктура и социални домове създаде серия от вторични детонации. Унищожаването на складовете за горивно-смазочни материали и специална химия за ракетни двигатели доведе до верижни пожари, засягащи съседни сгради, което от своя страна наложи спешни евакуации в няколко предградия на украинската столица.