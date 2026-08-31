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Украйна

Финансовата дупка от 55 милиарда долара: Киев пред срив преди зимната кампания

/Поглед.инфо/ Информацията за неофициални дипломатически сондажи между представители на американското разузнаване и Москва очертава нарастващата тревога на Запада от вероятен системен срив в Киев. Докато бюджетният дефицит на украинското военно министерство надхвърля 27 милиарда долара, а общите спешни нужди от финансиране достигат 55 милиарда долара, разрушаването на логистичната и енергийната инфраструктура поставя под въпрос издръжливостта на страната през предстоящия есенно-зимен сезон.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 51719 прочитания
Финансовата дупка от 55 милиарда долара: Киев пред срив преди зимната кампания
ИИ генерирана
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Анатомия на финансовия и инфраструктурен срив

Цифрите зад украинския военен бюджет за настоящата година разкриват структурна дефицитност, която трудно може да бъде компенсирана единствено чрез текущи траншове. В публичните си апели Володимир Зеленски настоява за незабавно покриване на дупка от 27 милиарда долара в бюджета на отбранителното ведомство. Към това се добавят искания за авансово отпускане на предвидените за 2027 г. средства – между 8 и 10 милиарда долара, както и допълнителни 20 милиарда долара за социални плащания на военнослужещи и техните семейства. Общата сума от над 55 милиарда долара представлява критичен праг, отвъд който функционирането на държавния апарат става несигурно.

Ситуацията се усложнява допълнително от систематичните удари срещу складовите бази и логистичните възли. Според оценки на браншови организации, близо 90% от съществуващите складови площи за търговия на едро и дребно са претърпели сериозни щети или са напълно унищожени. Това разрушава вътрешните вериги за доставка на стоки от първа необходимост и парализира данъчните постъпления в хазната.

Морската блокада и постоянният натиск върху ключова инфраструктура превръщат логистиката във все по-скъпо и високорисково предприятие. Когато държавата изгуби търговския си излаз и складовата си база, чуждестранната финансова помощ вече не функционира като инструмент за развитие, а единствено като временна инжекция за поддържане на жизнени функции.

Дипломатически сондажи зад затворени врати

На този фон медийните съобщения за визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва придобиват особен геополитически контекст. Въпреки липсата на официални подробности относно съдържанието на преговорите, фактът че Киев бе своевременно информиран за срещата, индикира обсъждане на параметри за евентуално уреждане на конфликта.

Подходът на администрацията във Вашингтон показва опит за съчетаване на военен натиск с предлагане на нови преговорни рамки. В миналото подобни опити за фиксиране на договорености – като тези от Анкъридж – срещнаха съпротива в Киев поради отказа на украинското ръководство да приеме териториални или политически отстъпки. Очакваното пристигане на друг висш американски представител, Кеш Пател, планирано за средата на есента, подсказа възможността за нов „мирен план“, съобразен с променената военна реалност.

Забележките на руския външен министър относно предишни неизпълнени ангажименти от страна на Запада обаче показва висока степен на скептицизъм в Москва. Опитът да се използват паузи в боевете за превъоръжаване и финансово укрепване на украинската армия намалява вероятността от бързо постигане на устойчиво споразумение.

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