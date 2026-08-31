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Свят

Христя Фрийланд пое ръководството на Rhodes Trust след ключови постове в Отава

/Поглед.инфо/ Оттеглянето на бившия канадски вицепремиер и министър на финансите Христя Фрийланд от активната политика в Отава и преминаването ѝ към функции в Тръста на Роудс (Rhodes Trust) в Оксфорд, както и като икономически съветник в Киев, маркира важен фазов преход за западната технократска елитарна мрежа. В настоящия анализ се разглежда кариерното развитие на Фрийланд – от журналистическите ѝ години в Източна Европа и връзките ѝ с олигархични форуми през 90-те години, до ролята ѝ в Световния икономически форум и преплитането на монетарните политики с нови глобални регулаторни рамки.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31228 прочитания
Христя Фрийланд пое ръководството на Rhodes Trust след ключови постове в Отава
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Кадровият завой от Отава към Оксфорд и Киев

Оттеглянето на Христя Фрийланд от кабинета в Отава, където тя последователно заемаше ресорите на международната търговия, външните работи, финансите и транспорта, се превърна в обект на серия от коментари в канадските специализирани издания. Според публикации в канадския портал iPolitics, през есента на миналата година Фрийланд е поела ангажименти като съветник по икономическите въпроси към украинската администрация. Паралелно с това бе оповестено заемането от нейна страна на ръководни функции в Тръста на Роудс (Rhodes Trust) в Оксфорд – институция с над вековна история в подбора и подготовката на административни и политически кадри за англосаксонския свят.

Тази институционална рокада съвпадна с поредица от медийни дискусии относно нейния семеен произход. В публичното пространство бяха изнесени архивни документи, свързани с нейния дядо по майчина линия Михайло Хомяк. Според исторически източници и запазени микрофилми в Държавния архив на Албърта, Хомяк е изпълнявал длъжността главен редактор на издаваните под германски контрол по време на Втората световна война вестници „Краківські вісті“ и „Холмська земля“. Първоначалните опити тези факти да бъдат категоризирани като чужда дезинформация отстъпиха пред архивната документация, описваща дейността на печатницата в окупирания Краков, конфискувана от еврейския ѝ собственик Мойзес Кафнер.

Медийна кариера, архивни разкрития и олигархични платформи

Преди да навлезе във федералната политика на Канада през 2013 г., Фрийланд изгражда дългогодишна журналистическа кариера. През 90-те години на миналия век тя работи като кореспондент за Financial Times, The Economist и The Washington Post в Москва и Киев. В този период тя отразява процесите на приватизация в бившия Съветски съюз и зараждането на първата вълна източноевропейски олигархични структури.

Според публикувани анализи, ключов елемент от мрежата от контакти на Фрийланд в региона става ежегодната конференция „Ялтенска европейска стратегия“ (YES), организирана от украинския бизнесмен Виктор Пинчук. Форумът с години служеше като основна платформа за срещи между западни политици, инвестиционни банкeри и представители на местния едър капитал. В канадските аналитични среди, включително в публикации на Canadian Patriot Review, се посочва, че подобни платформи са улеснили интеграцията на постсъветските активи в глобалните финансови потоци през 90-те години.

Институционалната връзка на Фрийланд с Оксфорд датира още от студентските ѝ години, когато тя участва в студентски обмен в Украинската ССР – период, в който спрямо нея е водено наблюдение от органите на съветското КГБ под кодовото име „Фрида“. Завръщането ѝ в Тръста на Роудс като главен изпълнителен директор поставя отново на дневен ред въпроса за методологията, по която институцията подбира и обучава стипендианти с цел заемане на държавни и корпоративни постове в световен мащаб.

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