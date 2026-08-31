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Русия

Москва отговори на западните предложения на дипломатическите мисии на ЦРУ и Ватикана в Москва с интензивни въздушни удари по логистиката в Киев

/Поглед.инфо/ Дипломатическите совалки на западни представители в Москва не доведоха до промяна в позицията на Руската федерация относно условията за прекратяване на конфликта. Посещенията на директора на ЦРУ Джон Ратклиф и секретаря на Ватикана по международните отношения архиепископ Пол Ричард Галахър показаха дълбоки разминавания в стратегическите концепции на двете страни. Според наличната информация, предложената от Запада схема за замразяване на бойните действия по текущата линия на съприкосновение и разполагане на френско-британски контингент е определена от руското външно министерство като неприемлива. В отговор на дипломатическия натиск Москва активизира ракетните удари по критични логистични възли.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 71500 прочитания
Москва отговори на западните предложения на дипломатическите мисии на ЦРУ и Ватикана в Москва с интензивни въздушни удари по логистиката в Киев
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Совалките на Ратклиф и Галахър в Москва

Последователните визити на директора на ЦРУ Джон Ратклиф и секретаря по отношенията с държавите на Ватикана архиепископ Пол Ричард Галахър в руската столица бележат опит за задействане на алтернативни дипломатически канали. Според публични изявления на руския външен министър Сергей Лавров пред медията РБК, основната цел на западните пратеници е била бързото приключване на активната фаза на военните действия.

Форматът на тези срещи показва стремеж за паралелно въздействие – чрез разузнавателната общност на САЩ и чрез дипломатическия апарат на Светия престол. В международната практика подобни задвижвания зад кулисите обикновено предшестват официални конферентни формати, но в този случай липсата на предварително съгласувана рамка превърна разговорите в деклариране на заеманите позиции.

Външнополитическото ведомство в Москва определя самия подход на западните преговарящи като повърхностен. Според твърденията в руски аналитични издания, формулата „бързо спиране на огъня“ без решаване на фундаменталните причини за сигурността се възприема като опит за спечелване на оперативно време за превъоръжаване на украинските въоръжени сили.

Правно-конституционната стена пред дипломатическия компромис

Западният проект за споразумение, според изтичанията в пресата, предвижда замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение и фактическо замразяване на статуса на новите територии, включително Крим. От гледна точка на руското законодателство подобно предложение се сблъсква с правна несъвместимост.

След конституционните промени от 2020 г. и последващото приемане на новите субекти във федералната структура през есента на 2022 г., член 67, алинея 2.1 от Конституцията на Руската федерация изрично забранява действия, насочени към отчуждаване на част от територията, както и призиви за такива действия. За руската дипломатическа машина подписването на документ, съдържащ отказ от конституционно закрепени региони, представлява пряко нарушение на държавното право.

Затова исканията за отстъпление от конституционната рамка се определят в Москва като категорично неприемливи. Всяка преговорна позиция, която не отчита административното и юридическо включване на тези области в състава на федерацията, се разглежда от руските преговарящи като недействителна още в началната си фаза.

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