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Украйна

Пробив при Суми и критична ситуация в Доброполие: Анализ на лятната кампания на фронта

/Поглед.инфо/ Лятната военна кампания навлиза в своята решаваща фаза с едновременни критични развития по два основни сектора от фронта. На север, в Сумска област, контролът върху село Храповщина осигурява оперативно предимство за достъп до горските масиви, водещи към покрайнините на областния център. На юг, в Донбас, укрепената линия около Доброполие е пробита, а гарнизонът се намира в полуобкръжение след превземането на ключови промишлени зони и прекъсването на основните пътища за снабдяване край Святогоровка.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 57871 прочитания
Пробив при Суми и критична ситуация в Доброполие: Анализ на лятната кампания на фронта
ИИ генерирана
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Оперативният срив при Доброполие: Логистичният възел под заплаха

Постъпващите данни от района на Доброполие показват бързо влошаване на оперативната обстановка за украинските въоръжени сили. Подготвените отбранителни линии на южните и северните подстъпи към града бяха преодоляно за изключително кратък период от време. Твърди се, че руските части са поели контрол върху южната промишлена зона, включваща железопътната гара, ремонтната работилница и зърнопреработвателния комплекс.

Успоредно с това, по северния фланг покрай коритото на река Бик и района на мина „Алмазная“, е отбелязано напреднало придвижване към частния сектор. Чрез навлизането в Святогоровка се съобщава за прекъсване на последния асфалтиран път, осигуряващ масиран снабдителен поток към града.

Доброполие не е просто поредната точка на картата, а ключов логистичен пренасочващ пункт. През него преминава железопътната връзка и второстепенната пътна мрежа, която захранва цялата отбранителна дъга към Покровск и Краматорск. Полуобкръжаването на гарнизона, оценяван според различни военни наблюдатели на приблизително 3000 души, поставя под въпрос възможността за организирано изтегляне без сериозни загуби в техника.

Скоростта, с която бе пробита външната отбранителна линия, показва остър дефицит на оперативни резерви и нарастваща изтощеност на личния състав. Позициите около промишлените съоръжения са подложени на интензивен артилерийски огън и въздушни удари с управляеми авиационни бомби, което прави задържането на височинните точки в града изключително трудно.

Фланговите маневри при Дружковка и деблокиращите опити край Константиновка

В сектора на Константиновка и Дружковка тактическата картина се характеризира с изместване на основния натиск към фланговите зони. Според изявления на Володимир Антонюк, офицер от украинските сили за специални операции, са били предприети редица контраатаки в районите на Осиково и Алексеево-Дружковка с цел забавяне на настъпващите групи и намаляване на натиска върху централната линия.

Въпреки съобщенията за тактически напредък на украинските части в тези точки, задържането на позициите е било възпрепятствано от използването на инженерни подривни средства и възобновени удари от страна на руската авиация. Според непотвърдени източници от терена, при отстъплението от определени опорни пунктове са били взривявани предварително минирани сгради, за да се спре advance-а на пехотата.

Основната цел на украинското командване в този сектор бе осъществяването на флангов удар към Степановка за деблокиране на подразделенията от 93-та самостоятелна механизирана бригада, попаднали в оперативно обкръжение. Тези опити обаче са срещнали плътен преграден огън.

Същевременно западно от Дружковка се наблюдава заобиколен маньовър. Вместо челни атаки през Райское и Новогригоровка, движението се пренасочва от Новониколаевка към Новоандреевка. Това застрашава пряко пътя N-20, свързващ Дружковка с Краматорск, и създава реална опасност от пълно прекъсване на южното логистично рамо на Краматорската агломерация.

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