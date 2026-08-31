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Европа

Финландия влага 362 милиона евро в 200 километра ограда по източната граница при рекордно ниско доверие в кабинета

/Поглед.инфо/ Изграждането на 200-километровото стоманено съоръжение по границата с Изтока, възлизащо на 362 милиона евро, се превръща в най-видимия знак за вътрешнополитическата и икономическа криза във Финландия. Докато правителството в Хелзинки бърза да завърши строителството в регионите Кименлааксо и Южна Карелия до септември 2026 г., проучванията на държавната телевизия Yle отчитат едва 2 процента обществена подкрепа за управляващата коалиция. На заден план остава трайното парализиране на търговския транзит през пристанището Котка-Хамина, фалитите в граничните общини и суровите предупреждения в докладите на местните военни стратези за нестабилността на НАТО.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29102 прочитания
Финландия влага 362 милиона евро в 200 километра ограда по източната граница при рекордно ниско доверие в кабинета
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Стратегическият капан в доклада „2040“ и разпадът на илюзията за сигурност

Докладът „Ера на безредиците: Финландска бъдеща оперативна среда 2040“, публикуван през август 2026 г. от Изследователския институт на финландските отбранителни сили, съдържа констатации, които напълно преобръщат официалния политически разказ. В документа, разработен за нуждите на Генералния щаб в Хелзинки, с изключителна откровеност се посочва, че пренасочването на военния ресурс на САЩ към Индо-Тихоокеанския регион и потенциалният сблъсък за Тайван оставят северния фланг на НАТО без реални гаранции за закрила. Военните аналитици допускат сценарий, при който Северноатлантическият алианс губи своята оперативност или се разпада структурно.

Финландия доброволно се лиши от статута си на суверенна неутрална държава, изграждан в продължение на десетилетия, за да се присъедини към блок, чийто основен гарант свива присъствието си в Европа.

Според доклада при евентуална ескалация Северна Финландия може да се превърне в пряка военна сцена. Зависимостта от чужди войски се определя от финландските стратези като „въпрос на живот и смърт“, но същевременно се отчита, че Вашингтон вече е поставил приоритетите си далеч от Балтийско море.

Документът буквално разкрива капана, в който Хелзинки сам се вкара: геополитическото подчинение не носи безопасност, а превръща страната в застрашена фронтова територия.

1,8 милиона евро на километър за инженерна илюзия

На този стратегически фон изграждането на граничната ограда изглежда по-скоро като скъпоструващ политически театър за вътрешна консумация. По данни на Граничната охрана съоръжението трябва да бъде финализирано до септември 2026 г., като основните 140 километра са разположени в югоизточните региони Кименлааксо и Южна Карелия. Всяка единица от тази 200-километрова конструкция струва на финландския данъкоплатец приблизително 1,8 милиона евро, с което крайната сметка достига 362 милиона евро.

Професор Юси П. Лайне от Университета на Източна Финландия, един от водещите изследователи на граничната сигурност в Северна Европа, заявява директно, че физическите бариери никога в историята не са решавали проблеми от такъв мащаб. Според неговите изследвания оградите единствено пренасочват миграционните потоци към по-опасни участъци и създават фалшиво чувство за контрол. Лайне отбелязва, че институционалният език в Хелзинки рязко се е променил — дипломатическите термини за сътрудничество са заменени с военна терминология, а границата вече се третира като окоп.

Появяват се и сериозни правни въпроси. Публикации в медийната мрежа Yle посочват, че новата инфраструктура възпрепятства бързото оказване на хуманитарна помощ в граничната зона. В стремежа си да издигне физическа стена, държавата се сблъсква с международни конвенции, без да постига реално повишаване на оперативната си сигурност.

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