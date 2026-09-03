В Пекин се проведе кръгла маса по повод 81-вата годишнина от победата над японската агресия

/Поглед.инфо/ На 3 септември в Пекин се проведе кръгла маса по повод 81-вата годишнина от победата в Световната антифашистка война и в съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия.

На нея бе посочено, че войната на китайския народ срещу японската агресия е била тежка и продължителна, но под знамето на Единния национален фронт за съпротива, създаден по инициатива на Китайската комунистическа партия, тя постига първата пълна победа срещу чужда агресия в съвременната история на страната.

Същевременно бе подчертано, че войната срещу японската агресия е важна част от Световната война срещу фашизма. С огромните си национални жертви китайският народ има значителен принос за спасяването на човешката цивилизация и защитата на световния мир.

В кръглата маса участваха около 200 души, сред които членът на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей, ветерани и други участници във войната, представители на семействата на военни командири и загинали по време на съпротивата, както и представители на международни приятели на Китай и техните семейства, допринесли за победата срещу японската агресия.