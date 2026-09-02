Първите дами на Китай и Египет посетиха изложба на традиционни занаяти

/Поглед.инфо/ Съпругата на китайския председател Си Дзинпин, Пън Лиюен, се срещна днес в Кайро със съпругата на египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси, Ентисар Амер. Двете първи дами пиха заедно чай и посетиха изложба на традиционни занаятчийски изделия.

По време на срещата им Пън Лиюен отбеляза, че Египет има дълга история и богато културно наследство. По думите ѝ изложените изделия са изключително красиви и показват уменията и таланта на местните занаятчии, както и характерния естетически вкус на египетския народ.

Тя посочи, че китайската и египетската култура имат много общи черти, и изрази надежда, че творците и занаятчиите от двете страни ще разширят обмена и сътрудничеството си. Според нея това ще допринесе за съхраняването и развитието на традиционните занаяти чрез предаването на традициите и взаимното обогатяване на културите.