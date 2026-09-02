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ШОС в Бишкек и трансформацията на евроазиатския икономически блок: Анализ на промените

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек отбеляза ключов етап в преформатирането на международните икономически и политически отношения. Докато в миналото западните аналитични центрове разглеждаха блока предимно като декларативна диалогова платформа, настоящите финансови реалности, търговски обороти от над един трилион долара и планове за създаване на алтернативни банкови системи принуждават наблюдателите във Вашингтон и Брюксел да преоценят стратегията си. Блокът, обхващащ 40% от световното население, преминава от количествено разширяване към дълбока институционална и финансова интеграция.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15326 прочитания
ШОС в Бишкек и трансформацията на евроазиатския икономически блок: Анализ на промените
ИИ генерирана
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От „Шанхайската петорка“ до 30 процента от глобалния БВП: Хронология на една институционална промяна

През 1996 г. създаването на т.нар. „Шанхайска петорка“ имаше съвсем ограничена задача — демилитаризация на границите и решаване на териториалните спорове между Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан след разпадането на СССР. Официалното конституиране на ШОС през юни 2001 г. в Шанхай разшири тази рамка с присъединяването на Узбекистан, но организацията дълги години оставаше възприемана като локален регионален механизъм.

Приемането на Индия и Пакистан през 2017 г. на срещата в Астана промени изцяло демографската и географската тежест на блока. Последвалите процедури по пълноправно присъединяване на Иран и Беларус превърнаха организацията в структура, покриваща голяма част от Евразия — от Балтийско море и Ормузкия проток до Южнокитайско море. Според цитирани икономически изчисления, днес страните членки генерират около 30% от световния БВП по паритет на купувателната способност (ППС) и събират близо 40% от населението на планетата.

Юбилейната 26-а среща на върха в Бишкек, Киргизстан, не просто маркира четвърт век съществуване, а фиксира Стратегията за развитие на ШОС до 2035 г. Подписаният пакет от 28 документа включва конкретни регулаторни планове за секторно сътрудничество. Твърди се, че общият търговски оборот между държавите от ШОС вече надхвърля 1 трилион долара годишно, като прогнозите в подписаните меморандуми предвиждат удвояване на този обем в следващото петилетие.

Финансовата архитектура: Дедоларизация, Банката на ШОС и инфраструктурата на разплащанията

Истинската промяна на парадигмата обаче се случва не на ниво политически декларации, а при разплащателните механизми. Използването на национални валути във двустранната търговия между Китай, Русия, Индия и останалите членки нарасна драстично след 2022 г. под натиска на западните финансови санкции и изключването на водещи банки от системата SWIFT.

На срещата в Бишкек отново бе поставен въпросът за окончателното институционализиране на Межбанковското сдружение на ШОС (SCO Interbank Consortium) и ускоряването на проекта за Банка за развитие на ШОС. Целта, според публикуваните доклади, е създаване на автономна кредитно-финансова платформа, независима от МВФ и Световната банка, която да финансира транснационални инфраструктурни проекти.

Става дума за реално съпрягане на китайската инициатива „Един пояс, един път“ с Инфраструктурните коридори на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Международния транспортен коридор „Север-Юг“ (INSTC). Транзитният маршрут през Каспийско море и иранска територия към индийското пристанище Чабахар вече съкращава времето за доставка на стоки с над 40% в сравнение с традиционния морски път през Суецкия канал.

Всичко това се подкрепя от интеграцията на националните системи за предаване на финансови съобщения — руската СПФС и китайската CIPS. Увеличаващият се дял на разплащанията в юани, рубли и индийски рупии превръща регионалното търговско пространство във финансова зона с висока степен на автономия.

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