Не фараони и царе, а разписки за ечемик: Кой наистина проби анонимността на древността

/Поглед.инфо/ Въпросът кой е бил първият идентифицируем човек в историческия запис редовно страда от романтични наслоявания. Масовото съзнание настоява това да е владетел, военачалник или законодател. Суровите факти от археологическите архиви обаче показват съвсем различна реалност: първите оцелели имена не принадлежат на митични герои, а на администратори, счетоводители и роби. Писмеността не е възникнала като инструмент за обезсмъртяване на величие, а като чисто логистично средство за следене на суровини, дажби и инвентар в пренаселените градски центрове на древния Близкия изток.

Археологическото гробище на илюзиите: От пещерния пигмент до глинения инвентар

Ако потърсите най-ранното събитие, запечатано от човешка ръка, визуалният анализ ще ви отведе при скалните въгленови рисунки в Шове или Султанат Сулавеси. Радиовъглеродните датирания на органичните пигменти там фиксират хронологичен период отпреди 30 000 до 45 000 години. Проблемът с тези изображения е методологически: те са анонимни културни маркери, а не исторически документи. Те регистрират присъствие и фауна, но не съдържат индивидуална атрибуция.

Историческият запис в тесния смисъл на думата започва едва тогава, когато суровият материал — влажната глина — бива използван за запечатване на абстрактни символи с контролна цел. Това се случва в Южна Месопотамия, около 3200 г. пр.н.е., в урбанистичния комплекс Урук (слой IV). Климатичните промени и засушаването в района принуждават хиляди хора да се концентрират около иригационните канали на Ефрат. Управлението на тези маси изисква строг отчет на зърнения излишък. Първичният клинопис не е поезия; той е прото-счетоводство.

Административният пробив: Счетоводителят пред фараона

Преди да стигнем до царете, трябва да спрем при артефакт MS 1717 от колекцията Шойен. Върху тази малка глинена плочка от Урук, датирана около 3100 г. пр.н.е., е записано количество ечемик, преработено в пиво, с подпис накрая: „Кушим“. Години наред филолозите спорят дали това е длъжност или собствено име. Структурният анализ на сходни икономически документи от същия архив показва, че пиктограмата „KU“ и „SIM“ функционира като личен идентификатор на администратора, отговорен за склада. Иронично е, че първото име, оцеляло от древността, най-вероятно принадлежи на обикновен зърнен инспектор, а не на завоевател.

За разлика от Шумер, където глината изсъхва и се вкаменява трайно при пожари, древноегипетските паметници разчитат на каменна епиграфика, която има различна физическа трайност. Палитрата на Нармер (намерена в Йераконпол, слой от края на XIX век) датира от около 3100 г. пр.н.е. Тя показва владетел с короните на Горен и Долен Египет. Йероглифните знаци — нар (риба-сом) и мер (длето) — образуват името Нармер. Тук обаче имаме пробойни в теорията: артефактът е церемониален, а не административен. Историците все още се опитват да изяснят дали Нармер е реална фигура, идентична с легендарния Менес, или представлява събирателен образ на неколкократни военни кампании по обединението на Делтата.