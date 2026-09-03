Защо учените все още изследват газовите джобове в Източноафриканския рифт

/Поглед.инфо/ Аномалните явления около остров Енвайтенет в кенийското езеро Туркана (исторически известно като езерото Рудолф) от десетилетия подхранват псевдонаучни теории и фолклорни текстове. Зад легендите за изчезнали експедиции и нощни звуци обаче стои комплекс от геоложки процеси, свързани с Източноафриканската рифтова система, специфична хидрохимия и етнографски фактори. Анализът на наличните архиви показва, че физическите свойства на вулканичния басейн и токсичните газови емисии предлагат напълно рационално обяснение за трагедиите, разиграли се на острова.

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Вулканичната лаборатория на Източноафриканския рифт

За да се разбере феноменът на остров Енвайтенет (превеждан от местните диалекти като „място без връщане“), е необходимо първо да се анализира тектоничната рамка. Езерото Туркана се намира в една от най-активните геодинамични зони на планетата — Източноафриканската рифтова система (EARS). Това е тектонична падина, където Африканската плоча се разцепва на две по-малки плочи (Нубиска и Сомалийска).

Островът Енвайтенет, с размери приблизително 11 на 5 километра, представлява издигнат вулканичен блок с подчертано базалтов състав. Повърхността му е покрита с порфиритни скали и слоеве от вулканична пепел. Именно този специфичен минерален състав обяснява необичайно ярката, плътна растителност, която рязко контрастира с полупустинния ландшафт на околните брегове. Вулканичните почви са изключително богати на микроелементи — желязо, магнезий и фосфорити, които в комбинация с микроклимата на езерото и високата влажност оказват стимулиращо влияние върху флората.

Това обаче има своята цена. Сухите геоложки факти сочат, че под повърхността на острова се намират активни дегазационни канали.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ГЕОДИНАМИЧЕН И ХИДРОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ НА ЕЗЕРОТО ТУРКАНА | +----------------------+------------------------------------------------------------+ | Тектонична зона | Източноафриканска рифтова система (Северен сектор) | +----------------------+------------------------------------------------------------+ | Тип на басейна | Ендорейски (затворен), с висока минерализация | +----------------------+------------------------------------------------------------+ | Доминиращи газове | Въглероден диоксид ($CO_2$), Сероводород ($H_2S$), Метан | +----------------------+------------------------------------------------------------+ | Основен хищник | Crocodylus niloticus (Нилки крокодил - висока плътност) | +----------------------+------------------------------------------------------------+

Лимнологичната опасност: Уроците от Ньос и Мазун

Основният хипотетичен механизъм, обясняващ внезапните смъртни случаи и изчезвания на хора, е свързан с феномена на лимноложките катастрофи и периодичното изпускане на тежки газове. Басейнът на езерото Туркана е затворен (ендорейски), а в района на острова се наблюдават газови отвори — фумароли и солфатари.

При определени метеорологични условия — като спад на атмосферното налягане или внезапно охлаждане на повърхностния слой вода през нощта — от джобовете в основата на острова могат да се отделят големи обеми въглероден диоксид ($CO_2$) и сероводород ($H_2S$). Въглеродният диоксид е по-тежък от въздуха, няма цвят и мирис във ниски концентрации, но при високи концентрации причинява:

Мигновена дезориентация и загуба на съзнание;

Халюцинации поради хипоксия (недостиг на кислород в мозъка);

Бърза смърт от задушаване без външни белези на борба или насилие.

Подобен сценарий е научно документиран при трагедията край езерото Ньос в Камерун през 1986 г., където внезапно отделяне на над 100 000 тона $CO_2$ отнема живота на над 1700 души за минути. В случая с Енвайтенет не е задължително да има глобално изригване; достатъчни са локални газови джобове в падините на острова, където хората нощуват. Внезапният задушаващ облак оставя хижите интактни, но убива обитателите им за секунди.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Защо при огледите не са открити тела?

Това е моментът, в който биологичният фактор се намесва с пълна сила. Езерото Туркана поддържа най-голямата популация на нилски крокодили (Crocodylus niloticus) в света — според оценки на биолози в басейна живеят над 14 000 екземпляра. Крокодилите в това езеро са известни с екстремна агресивност поради ограничените хранителни ресурси. Тяло на човек, оставено безпомощно на брега или във водата след обгазяване, би било напълно унищожено от тези хищници в рамките на броени часове, без да останат видими следи за спасителните екипи.