/Поглед.инфо/ Докато глобалните тинк-танкове чертаят стратегии за продоволствена сигурност и изчисляват геополитическите последици от климатичните промени в Субсахарска Африка, един невидим за западната преса фактор унищожава аграрния баланс на целия континент. Става дума за Quelea quelea — червеноклюния тъкач, чиято популация от 1,5 милиарда индивида превръща суверенитета на дузина държави в химера. Докато ООН и ФАО пръскат милиарди за пестициди, африканските държави губят войната срещу този биологичен скакалец, чиято социална организация и адаптивност надминават бюрократичния апарат на местните правителства.

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Скритият демографски гигант и аграрната безизходица

Когато европейските аналитични центрове изчисляват риска от хуманитарни кризи в Африка, те обикновено се фокусират върху сушата, военните конфликти и цените на горивата. Сметките обаче редовно излизат грешни, защото пропускат базовия биологичен фактор на терен. Орнитологичните оценки за 1,5 милиарда гнездящи индивида на Quelea quelea — цифра, която засенчва масовото домашно врабче (Passer domesticus) с неговите скромни 500–700 милиона — не са просто суха статистика. Това е масивна биомаса, която консумира десетки хиляди тона зърно ежедневно.

Твърди се, че една колония от тези птици може да наброява десетки милиони гнезда, разположени на минимална площ в района на Сахел. За разлика от класическия добитък или промишленото птицевъдство, тук става дума за напълно дива, неподлежаща на контрол система. Сравнението с домашните кокошки е абсолютно неуместно от геополитическа гледна точка: кокошката е затворена в стопански двор и зависи от фуражни доставки; тъкачът е номадски хищник върху аграрната инфраструктура, който използва цялата територия от Сенегал до Сомалия и от Судан до Южна Африка като своя собствена захарна тръстика.

Инфраструктурният срив: Полетата на просото като бойно поле

Истинският проблем не се крие в биологичния вид сам по себе си, а в структурната промяна на африканското земеделие през последните 50 години. Масовото навлизане на монокултури — сорго, просо, ориз и царевица — финансирано от международни кредитни институции, всъщност създаде гигантска хранителна база за тъкача. Според оценки на агро-икономисти, годишните щети за земеделието в Субсахарска Африка надхвърлят десетки милиони долари, но това е само повърхността. Инфлацията на местните хранителни пазари и последващите миграционни вълни често започват именно от изядените ниви в нигерийските или суданските провинции.

Опитите за справяне с проблема напомнят за безпомощността на колониалните администрации от миналия век. Използваните методи са сурови, скъпи и в крайна сметка — абсолютно неефективни:

Въздушно третиране на местата за нощуване с органофосфорни съединения и пестициди (като фентион);

Унищожаване на гнездовите колонии чрез термични капани и контролирани взривове;

Използване на звукови оръдия и акустични дезориентатори около правителствените зърнохранилища;

Опита за индустриален лов и физическо ликвидиране на милиони птици на сезон.

Нито един от тези механизми не даде резултат. Вкарването на химикали в почвата около реки като Нигер и Сенегал само отрови подпочвените води и унищожи рибните ресурси, докато птиците einfach промениха маршрута си с 50 километра на север.