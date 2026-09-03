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Два милиона години протеинов анализ разбиват старите еволюционни догми

/Поглед.инфо/ Молекулярният анализ на двумилионногодишен зъбен емайл от Южна Африка нанася сериозен удар върху традиционните морфологични методи в палеоантропологията. Изследването на протеинови последователности при Paranthropus robustus от пещерата Сварткранс разкрива сложна генетична вариативност, която класическата костна анатомия просто няма как да регистрира. Откритият протеинов полиморфизъм поставя въпроса дали науката не бърка видовото разнообразие с вътрешновидови мутации.

Деж. редактор - Александра Докова 7448 прочитания
Два милиона години протеинов анализ разбиват старите еволюционни догми
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Молекулярният пробив срещу морфологичния фундаментализъм

Антропологията от десетилетия страда от един фундаментален структурен дефект – прекаленото разчитане на външната геометрия на фосилите. Когато през 1938 г. Робърт Брум открива първите фрагменти от Paranthropus robustus в Кромдраай, Южна Африка, класификационната машина на XX век бързо го поставя в отделна ниша. Масивна челюст, гигантски кътници, развит сагитален гребен за закарване на дъвкателната мускулатура – тези белези веднага бяха интерпретирани като специализация за твърда храна в отговор на климатичните промени през рания плейстоцен.

Само че формата на костта е изключително измамен показател. Тя е продукт както на генотипа, така и на механичното натоварване през живота на индивида. Твърденията за това кой на кого е роднина, базирани единствено върху измерване на шублер на изкопаеми челюсти, винаги са носили огромен процент субективност. Изследването на екипа от южноафрикански и европейски учени, публикувано наскоро, прави опит да заобиколи този методически тупик чрез палеопротеомика – масс-спектрометричен анализ на протеинови вериги, съхранени в неорганичната матрица на зъбния емайл.

Централният факт тук е технически, а не романтичен. Нуклеиновите киселини (ДНК и РНК) имат изключително нисък термичен праг на оцеляване. В сухоземните пещерни депозити на Южна Африка, където средногодишните температури и микробиологичната активност разрушават двойната спирала за няколко десетки хиляди години, екстракцията на плейстоценска ДНК е практически невъзможна. Откритият през 2021 г. Homo naledi в пещерната система „Райзинг Стар“ също остава генетично сляпо петно именно поради тази причина. Емайлът обаче е най-твърдата тъкан в гръбначните организми – съставен над 95% от хидроксиапатит. Амелогенините и емалелините остават физически капсулирани в кристалната решетка, изолирани от външни химически агенти за над два милиона години.

Тук възниква първият голям въпрос: дали наличните четири фосила от пещерата Сварткранс представляват статистически представителна извадка, или учените просто бързат да публикуват сензация върху твърде ограничена база данни?

Методът на амелогенина: Определяне на пола без хромозомна ДНК

Анализът на пробите от Сварткранс разчита на спектрометрично идентифициране на изоформи на амелогенина. Генът за този протеин се намира както в X, така и в Y хромозомата (съответно AMELX и AMELY), но с ключови аминокиселинни разхождения в техните екзони. Откриването на специфични пептиди, кодирани от AMELY в два от екземплярите, позволява твърдото им категоризиране като мъжки индивиди, докато липсата им и наличието единствено на AMELX сигнализира за женски пол при останалите два.

Това техническо уточнение незабавно разбива една стара хипотеза, според която драстичните разлики в размерите на намерените черепи на Paranthropus отразяват съществуването на два различни вида, живеели по едно и също време в басейна на река Блаубанк. Всъщност се потвърждава екстремен полов диморфизъм – мъжките индивиди са били значително по-масивни от женските.

Таблицата по-долу илюстрира сравнителния контекст на южноафриканската фосилна хронология, вътре в която се позиционира настоящото молекулярно проучване:

Вид хоминидХронологичен обхват (преди млн. години)Основен обект на находкиДанни за протеомен/генетичен анализ
Australopithecus africanus3.67 – 2.0Стеркфонтейн, ТаунгЛипсват (само морфология)
Paranthropus robustus2.25 – 1.7Сварткранс, КромдраайНалични (амелогенин, емалелин)
Homo habilis / erectus2.0 – 1.4Дримолен, СварткрансЛипсват за южноафриканските проби
Homo naledi0.335 – 0.236Райзинг СтарЛипсват (неуспешни опити за ДНК)
Homo sapiens0.153 – настоящеКласиес Ривър, Пинакъл ПойнтПълни ДНК и протеомни данни

Данните от таблицата показват ясно, че Paranthropus robustus се превръща в най-древния хоминид на африканския континент, от който е извлечена пряка биомолекулярна информация. Всички останали конструкции за ранните етапи на родовите линии остават предимно хипотетични, базирани на сравнителна остеология.

Генотипната смущения в гена на емалелина

Най-интересната част от биохимичния анализ не е свързана с пола, а с гена, отговорен за производството на протеина емалелин. В една конкретна позиция от аминокиселинната верига учените откриват вариация. При два от индивидите се наблюдава аминокиселина, съвпадаща с тази при съвременните хора, Homo sapiens, неандерталците, шимпанзетата и горилите. При другите двама се установява специфична мутация, която до момента се смяташе за уникален маркер на линията Paranthropus.

Изненадата идва от четвъртия фосил. Изследваният зъбен емайл съдържа едновременно и двете аминокиселинни вариации. В биохимията това е директно доказателство за хетерозиготност – индивидът е наследил два различни алела на гена от своите родители.

Това означава едно от две неща:

  1. В рамките на една и съща популация от Paranthropus robustus в района на Сварткранс е съществувало значително генетично разнообразие (полиморфизъм), а мутацията не е била твърдо фиксирана за целия вид.
  2. Пробите, събрани под общото име Paranthropus robustus, всъщност принадлежат на индивиди от различни, но близкородствени популации, които са се кръстосвали, или отразяват процес на активна видообразувателна хибридизация.

Тук логиката на авторите на изследването малко куца. Твърдението, че една мутация в един протеин може категорично да промени видовата архитектура на плейстоценските хоминиди, е прекалено смело. Една лястовица пролет не прави, а един хетерозиготен зъб не пренаписва изцяло филогенетичното дърво. Числата са твърде малки – четири проби от хилядите намерени фрагменти в Южна Африка са твърде тясна основа за окончателни заключения.

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