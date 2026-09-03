Технологичният шедьовър в Гиза: Защо шестдесет грама сплав променят аналитичния прочит на египтологията

/Поглед.инфо/ Погребалната маска на Тутанкамон, считана за символ на Древен Египет, продължава да поражда въпроси сред изследователите. Монументалният артефакт от чисто злато с тегло над 10 килограма, инкрустиран със скъпоценни камъни и стъкло, е обект на научен спор: дали е изработен целево за младия владетел, или е бил адаптиран в условия на бърза династична смяна.

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Бюрократичната логика на едно спешно погребение

В анализите за Древен Египет често се пропуска най-важното – икономическият и административен натиск върху царския двор при внезапна смърт на владетеля. Когато Тутанкамон умира (според изследванията на около 18-19 годишна възраст), държавният апарат разполага с точно 70 дни – стандартния период за мумификация и подготовка на гробницата. В рамките на този времеви прозорец трябва да бъде осигурен пълен комплект от над сто предмета с най-висока чистота на обработка.

Това е физически невъзможно за изработка от нулата. Дори за металургията от бронзовата епоха леенето, коването и полирането на 10,23 килограма злато изисква месеци непрекъсната работа на цели работилници. Според редица изследователи, над 80% от инвентарите в гробница KV62 всъщност представляват вторично използвани предмети от складовете на Амарна – административната столица на предишния религиозно-политически режим.

Технически параметри и материални разминавания

Артефактът има височина 54 сантиметра и ширина 39,3 сантиметра. Повърхността му не е хомогенна – използвани са два вида златни сплави, което личи дори при невъоръжено око. За лицевата част и шията е използвано злато с по-светъл оттенък (по-високо съдържание на сребро или електрона сплав), докато немесът (традиционната кърпа за глава) и гърбът са изработени от значително по-тъмно злато.

Тази разлика в химичния състав не може да бъде случайна. Тя показва или технологично разделение на производствения процес, или че различните елементи са сглобявани на по-късен етап от отделни заготовки. Върху металната повърхност са инкрустирани:

Лапис лазули (доставян от находища в днешен Бадахшан, Афганистан – доказателство за търговските мрежи от онова време);

Обсидиан и кварц за очите;

Тюркоаз и фаянсово стъкло за ивиците на немеса.

Анатомичните атрибути следват канона на бог Озирис, но с вградени символи на властта: уреусът (свещената кобра Уаджет, символизираща Долен Египет) и лешоядът (богинята Нехбет, защитничка на Горен Египет). Фалшивата брада – традиционен белег за царско достойнство, носен исторически дори от владетелки като Хатшепсут за потвърждаване на легитимността – е прикрепена допълнително чрез механично жлебово съединение.