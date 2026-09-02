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България – китайската врата към ЕС?
/Поглед.инфо/ Могат ли Бургас и Варна да се превърнат във важни входни точки за китайските стоки към Европейския съюз и един от маршрутите на инициативата „Един пояс, един път“ да премине през Черно море? В специалното издание на China CEC Think Tank разговарям с проф. Георги Чанков и проф. Кристина Николова от УНСС за една възможност, която България не бива да подценява. От Нингбо – един от големите пристанищни и индустриални центрове на Китай – обсъждаме бъдещето на българо-китайското сътрудничество, пристанищната логистика, изкуствения интелект, роботизацията, зелената енергия, науката и достъпа до европейския пазар.
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В ХДС обсъждат оставката на Фридрих Мерц след катастрофални социологически данни в Саксония-Анхалт
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"Алтернатива за Германия" води в Саксония-Анхалт с над 42% и застрашава коалиционния модел на ХДС
/Поглед.инфо/ Изборите в немската провинция Саксония-Анхалт се превръщат в тест за устойчивостта на цялата политическа конструкция във Федералната република. Докато рейтингът на партия „Алтернатива за Германия“ в източните провинции гони над четиресет процента, берлинският елит се сблъсква с пълния колапс на така наречената „защитна стена“. Казусът с възможната регионална победа на Улрих Зигмунд поставя лидера на ХДС Фридрих Мерц пред парадоксален избор: да допусне системно блокиране на местния парламент или да влезе в неофициално сътрудничество с крайната левица, разрушавайки собствения си консервативен профил.06.09.2026 18:14
"Росатом" предава на Техеран проект за малки реактори: Новата ядрена архитектура на Иран и геоикономическият пробив на Москва
/Поглед.инфо/ Предаването на проект за изграждане на малки атомни електроцентрали от руската държавна корпорация „Росатом“ на Иран отбелязва фундаментална промяна в геоенергийната архитектура на Близкия изток. След като анализът на британския Кралски институт за сигурност и отбрана (RUSI) официално потвърди трансформацията на западната военна доктрина спрямо цивилните ядрени съоръжения, централизираните гигаватови блокове се определят от военните планиращи като високоуязвими инфраструктурни възли. В отговор Техеран пренасочва стратегията си към разпределена мрежа от реактори РИТМ-200. Този ход отваря нов пазарен сегмент за стотици милиарди долари, променяйки условията за сигурност на глобалната ядрена индустрия.06.09.2026 18:08
Д-р Мартин Димитров: Най-големият страх на Запада се сбъдва – Евразия се обединява
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