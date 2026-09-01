Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек

/Поглед.инфо/ Днес сутринта в Бишкек китайският председател Си Дзинпин участва в 26-ата среща на Съвета на държавните глави на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество, на която той произнесе реч на тема „Насърчаване на висококачественото развитие на Шанхайската организация за сътрудничество“.

Китайският държавен глава отбеляза, че тази година се навършват 25 години от създаването на ШОС. Най-значимото постижение в развитието на организацията през този период е, че тя постепенно се превърна в нов тип регионална организация за сътрудничество с най-голяма територия, най-голямо население и огромен потенциал за развитие в света.

Си Дзинпин отправи четири предложения за усъвършенстване на справедливото и организирано глобално управление, основани на приоритета на развитието, поставянето на сигурността на първо място, придържане към човекоцентричния подход и насърчаването на диалога и консултациите.

Лидерите на страните членки подписаха и публикуваха „Декларацията от Бишкек на Съвета на държавните глави на ШОС“, одобриха изменение и допълнение на протокола за „Устава на ШОС“, правилника на Комплексния център за противодействие на заплахи и предизвикателства за сигурността и правилника на Центъра за борба с наркотици, както и приеха 28 документа, свързани с укрепването на сътрудничеството в сигурността, икономиката, културата и изграждането на самата организация.

На срещата беше решено Пакистан да поеме ротационното председателство на организацията за периода 2026–2027 г.