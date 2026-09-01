Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек

Китайският държавен глава отбеляза, че тази година се навършват 25 години от създаването на ШОС. Най-значимото постижение в развитието на организацията през този период е, че тя постепенно се превърна в нов тип регионална организация за сътрудничество с най-голяма територия, най-голямо население и огромен потенциал за развитие в света.
Си Дзинпин отправи четири предложения за усъвършенстване на справедливото и организирано глобално управление, основани на приоритета на развитието, поставянето на сигурността на първо място, придържане към човекоцентричния подход и насърчаването на диалога и консултациите.
Лидерите на страните членки подписаха и публикуваха „Декларацията от Бишкек на Съвета на държавните глави на ШОС“, одобриха изменение и допълнение на протокола за „Устава на ШОС“, правилника на Комплексния център за противодействие на заплахи и предизвикателства за сигурността и правилника на Центъра за борба с наркотици, както и приеха 28 документа, свързани с укрепването на сътрудничеството в сигурността, икономиката, културата и изграждането на самата организация.
На срещата беше решено Пакистан да поеме ротационното председателство на организацията за периода 2026–2027 г.