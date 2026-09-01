Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал
/Поглед.инфо/ Джао Бо, заместник-ръководител на екипа на Китайската строителна корпорация в Чунцин, част от Националната служба за аварийно спасяване, даде интервю пред CGTN, в което посочи, че в момента спасителните операции в границата с Непал, се срещат с три основни предизвикателства: първо, прекъснатото транспортно обслужване, което не позволява доставката на тежко оборудване, второ, значителното натрупване на тиня в тунелa, което затруднява придвижването на спасителите и трето, с изключение на вход №3, достъпът до останалите входове е невъзможен.
Той заяви, че екипът от китайски експерти ще продължи да работи в сътрудничество с непалските военни и полицейски сили, както и с местните спасителни екипи. По молба на непалското правителство 9 китайски експерти по спасяване в тунели пристигнаха наскоро в Непал, за да участват в спасителните операции след свлачището.
/Поглед.инфо/ Днес съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен присъства в Бишкек на колективно мероприятие за съпругите на лидерите по повод срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, организирано от съпругата на президента на Киргизстан Айгул Жапарова.
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