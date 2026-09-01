/Поглед.инфо/ По време на Източния икономически форум във Владивосток официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обяви, че на 22 септември в Москва ще бъде представен нов доклад. Според информацията, предоставена от дипломата и цитирана от РИА Новости, документът съдържа данни за действията на украинските власти и е подготвен съвместно с обществени организации и структури за проверка на фактите. В събитието се очаква участие да вземе и външният министър Сергей Лавров.

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Дипломатическа рамка и информационни анонси във Владивосток

На провеждащия се от 1 до 4 септември Източен икономически форум (ИИФ) във Владивосток говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви предстоящото публикуване на аналитичен доклад, посветен на действията на киевската администрация. Според думите на Захарова, цитирани от РИА Новости, материалът е изготвен с участието на независими проверяващи фактите (fact-checkers) и представители на обществени организации.

Презентацията е насрочена за 22 септември в Москва в рамките на форума „Диалог за фалшивите въпроси“. По предварителни данни на събитието се очаква да присъства и министърът на външните работи Сергей Лавров. Според коментатори в руския печат това публично мероприятие се очертава като основна точка в есенния информационен календар на руската дипломация.

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Този анонс не идва в вакуум. В края на август Захарова отправи серия от твърдения, засягащи действия на украинските власти спрямо непълнолетни в зоните на конфликт, а преди това от Смоленския площад (където се намира сградата на руското МВнР) неколкократно бе декларирана позиция за нарастваща заплаха от транснационални прояви на украински структури.

Тук обаче има един сериозен въпрос, който изисква сух анализ: доколко подобни доклади променят реалната институционална среда на международно ниво?

От една страна, подобни дипломатически инициативи залагат на натрупване на доказателствен материал. От друга страна, правният статус на подобни доклади, когато не са изготвени под егидата на международни органи с пряк мандат от ООН, остава предмет на спорове. Няма публично потвърждение дали данните от въпросния доклад ще бъдат официално внесени в Съвета за сигурност на ООН или в Международния съд в Хага. Без подобна административна процедура, документът остава главно инструмент в медийната и дипломатическата надпревара.