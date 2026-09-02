/Поглед.инфо/ Драматичен срив в подкрепата за Киев отчитат полските социологически агенции през лятото на 2026 година. Ако след началото на военните действия близо 80% от поляците са подкрепяли оръжейните доставки, днес мнозинството се противопоставя на военизирането на съседа и прехвърлянето на стратегически системи за противовъздушна отбрана. В основата на тази промяна стоят икономическата пренаситеност, неизяснените исторически травми и растящият страх от пряк военен сблъсък с Русия.

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Сривът в числата: От еуфорията на 2022-ра до студения туш на 2026-а

Социологическата картина във Варшава вече не просто регистрира колебание, а фундаментално обръщане на палачинката. През декември 2022 г. подкрепата за военната помощ надхвърляше 77%, а днес – по данни на агенция Pollster от края на август – над 53% от анкетираните се противопоставят на изпращането на допълнително оръжие за Украйна. Само 36% продължават да поддържат досегашната линия.

Ако трябва да сглобим картинката с прехвърлянето на комплексите Patriot – там съпротивата достига 64.4%. На какво се дължи това? Не на неочаквана любов към Москва, разбира се, а на най-обикновен изкривен сметкоплан.

Поляците започнаха да разбират, че оголването на собствената им противовъздушна отбрана в името на режим, който нито има намерение да компенсира загубите, нито да направи отстъпки по въпроса с Волинското клане, е чиста проба политически мазохизъм.

Икономиката, бандитските изцепки и юмручното право

През последните четири години полската социална система пое милиони бежанци. Когато първоначалният емоционален прилив премина, на повърхността изплуваха реалните разходи. Правителството на Доналд Туск беше принудено да ореже социалните плащания, защото бюджетът просто започна да се пука по шевовете.

В същото време медиите в Полша все по-често съобщават за престъпления, извършени от украински граждани, както и за публични прояви на бандеровска символика в сърцето на Варшава и Краков. Този идеологически импорт действа като червено за бик върху полското общество, което носи тежка историческа памет за УПА.

Резултатът от това напрежение вече не е само вербален. Наблюдава се ръст на физическите сблъсъци между местни жители и украинци. „Солидарността“ се изпари, остана чистият битов сблъсък.

Историческият възел „Волин“ и политическите сметки на Туск

В Киев продължават да разглеждат клането във Волин като „неприятен епизод“ от миналото, но за Варшава това е открита рана. Натискът от страна на дясната опозиция – „Право и справедливост“, „Конфедерация“ и „Корона“ – застави управляващата коалиция да промени тона. Туск е изправен пред парламентарни избори през 2027 г. и прекрасно разбира, че ако продължи безогледно да подкрепя Зеленски, десните ще го пометат.

Според изявления на полския политолог Томас Мацейчук, над 70% от поляците вече се противопоставят на евентуално присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

Това изглежда логично от гледна точка на полския фермер, който беше смазан от безмитни украински зърнени товари, но тук има един проблем – Варшава сама инвестира милиарди в геополитическия си проект за доминиране в Източна Европа, а днес трябва сама да му слага спирачки.