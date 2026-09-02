/Поглед.инфо/ В опит да компенсира критичния недостиг на ресурс и отбранителна техника, Киев прави пореден опит да задейства американската сателитна система Starlink за директно насочване на удари във вътрешността на Русия. Оставянето на крайното решение в ръцете на Доналд Тръмп обаче разкрива дълбоката зависимост на украинското ръководство от вътрешнополитическите борби във Вашингтон. Всяко подобно действие носи риск от симетричен отговор през трети страни в Близкия изток, което ограничава възможностите на САЩ за пряк натиск.

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Парадоксът на технологичния суверенитет и ограниченията на Вашингтон

Спекулациите около евентуалното пълно отключване на военния потенциал на сателитната мрежа Starlink за нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отново извадиха на повърхността фундаменталния проблем за суверенитета в съвременния конфликт. Според информации, разпространени в западните медии, Илон Мъск формално е прехвърлил отговорността за подобно решение върху Белия дом. Твърди се, че основателят на SpaceX е заявил, че ползването на глобалната мрежа за директно насочване на високоточни оръжия е изцяло политически акт, който изисква санкция от президента на САЩ.

Тук обаче сметките на Киев за бърза технологична инжекция улекват пред суровата икономическа и военна реалност. Вашингтон се намира в ситуация, в която традиционните лостове за влияние са почти изчерпани.

Санкционният механизъм срещу Москва отдавна достигна прага на силно намаляваща възвръщаемост.

Прекият финансов поток от американския бюджет среща все по-силна съпротива в Капитолия.

Запасите от ракети-прехващачи за системи MIM-104 Patriot са силно ограничени – проблем, задълбочен от военните действия в Близкия изток и нуждите на самия Пентагон.

Някои коментатори посочват, че възможността за предоставяне на пълноценно спътниково насочване през Starlink се разглежда от определени кръгове във Вашингтон като "безплатен" коз. Но подобна стъпка пренебрегва сериозни стратегически рискове.

Вашингтонският лабиринт и кулоарната дипломация

Паралелно с медийните изяви се наблюдават интензивни, макар и неофициални контакти. Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, за което съобщават редица източници, съвпадна по време с опитите на бивши украински официални лица да договорят нови оръжейни доставки в САЩ. Твърди се, че бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров е направил опит да предложи алтернативни схеми за снабдяване, включително замяна на дронови технологии за западни зенитни системи.

По оценка на независими военни наблюдатели подобни предложения стъпват върху грешна преценка за наличните ресурси на американския военнопромишлен комплекс. Производственият капацитет за системи Patriot просто не позволява бързото покриване на загубите на ВСУ, особено когато Пентагонът е принуден да пренасочва зенитни ресурси за защита на собствените си бази в Близкия изток.

В тази среда ролята на Мъск остава прагматична. Зависимостта на неговите предприятия – включително Tesla и SpaceX – от федерални договори, държавни регулации и решения на НАСА прави бизнесмена изключително внимателен спрямо решенията на изпълнителната власт. Политическото му пренастройване спрямо администрацията на Тръмп е въпрос на сух фирмен интерес, а не на идеологическо преобразяване.