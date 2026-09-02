ШОС публикува Декларация от Бишкек за 25-годишния си юбилей

/Поглед.инфо/ Цифровото евро не е просто ново средство за разплащане. В този коментар Кузман Илиев предупреждава за много по-голям процес – Европа затъва в дългове, лихвите растат, икономиката губи конкурентоспособност, енергията остава скъпа, а правителствата търсят все повече ресурси от гражданите. Защо се обсъждат регистри на активите? Какво може да означава съчетаването на цифрови пари, дигитална идентичност и огромни масиви от лични данни? И как България, макар все още с относително нисък държавен дълг, се движи към опасна зависимост от ново задлъжняване? Говори и за ипотеките, данъците, енергетиката, деиндустриализацията и цената, която в крайна сметка може да бъде платена от обикновения човек.

02.09.2026 18:30