Статия на Си Дзинпин за отношенията между Китай и Египет беше публикувана във водещи египетски вестници

/Поглед.инфо/ В навечерието на държавното посещение на китайския председател в Египет, на 1 септември във водещите египетски вестници „Пирамида“, „Вести“ и „Република“ беше публикувана статията на Си Дзинпин „Седемдесет години заедно през бури и ветрове, с пълна сила към ново пътешествие“.

В статията се посочва, че Китай и Египет са древни цивилизации, които са допринесли за човешкото развитие с ценно духовно богатство и блестящи културни съкровища. Реките Яндзъ, Хуанхъ и Нил са дали живот на китайската и древноегипетската цивилизация. За последните 70 години от установяване на отношенията между Китай и Египет, двете страни отвориха вратата за приятелско сътрудничество между КНР и арабските и африканските държави.

Китайският държавен глава подчертава, че Китай и Египет трябва да засилят взаимното доверие, да търсят взаимна изгода и да вървят рамо до рамо, обединени в общи усилия, за да дават посока за развитие на сътрудничеството между Китай, арабските държави и Африка.