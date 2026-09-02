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Свят

Сметките за ток и геополитическите илюзии: Защо руските ракетни удари удариха киевската инфраструктура

/Поглед.инфо/ В суровата реалност на текущия конфликт Киев се изправя пред системно разрушаване на критичната си енергийна и транспортна инфраструктура. Настоящият анализ разглежда тактическата промяна в използването на безпилотни апарати и ракети от руска страна, последиците за украинския тил с наближаването на есенно-зимния сезон и геополитическата логика, стояща зад комбинирането на военен натиск и дипломатически канали. Какво означава това за бежанците в Европа и стабилността на украинската държавност?

Деж. редактор - д-р Румен Петков 31122 прочитания
Сметките за ток и геополитическите илюзии: Защо руските ракетни удари удариха киевската инфраструктура
ИИ генерирана
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Анатомия на новата въздушна тактика: Технологии и изтощаване

Според публикации в западни медии и анализи на военни наблюдатели, въздушните операции над украинска територия са навлезли в нова фаза, характеризираща се с ритмичност и висока честота. Твърди се, че руските въоръжени сили са интегрирали модернизирани модификации на безпилотните летателни апарати от серията „Геран“. По информация от украински и европейски източници, част от тези апарати вече се оборудват с малки реактивни двигатели, което теоретично увеличава скоростта им до около 500 км/ч и позволява полети на по-голяма височина (между 2.5 и 3 километра).

Трябва обаче да се отбележи, че внедряването на реактивни двигатели в евтини платформени дронове носи и своите инженерни компромиси. По-високата скорост драстично намалява радиуса на действие поради прекомерния разход на гориво. Дали тези системи се използват за масово унищожение, или предимно за локализиране и изтощаване на украинските зенитно-ракетни комплекси (като системи MIM-104 Patriot), остава открит въпрос без окончателно официално потвърждение.

Спекулациите за пълното изчерпване на ракетите за западните системи за ПВО често се появяват в медийния поток, но реалността е по-сложна. По-вероятно е да става дума за строго дозиране на зенитните боеприпаси от страна на украинското командване, което е принудено да избира кои обекти от критичната инфраструктура да защитава приоритетно.

Сривът на инфраструктурата и логистичният капан

Системните удари срещу подстанции 750 kV и 330 kV, както и срещу ключови железопътни възли, поставят украинската държавност пред тежък изпит. Това вече не са спорадични акции за отмъщение, а методична работа по демонтаж на енергийната взаимосвързаност между отделните региони.

По оценка на икономически анализатори, липсата на стабилно захранване води до парализа на цивилната и военната логистика. Без работещи локомотиви и помпени станции за гориво, прехвърлянето на резерви към линията на съприкосновение се забавя значително.

Тук обаче има един проблем. Разрушаването на гражданската инфраструктура има двойствен ефект. От една страна, то затруднява военната логистика; от друга – генерира нова хуманитарна вълна към страните от Европейския съюз. Дали Европа е готова да приеме нови стотици хиляди или милиони бежанци през идващата зима? Полша, Чехия и Германия вече показват признаци на политическо пресищане и умора от финансовите разходи по издръжката на мигрантите.

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