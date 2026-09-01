Москва и Техеран залагат на коридора „Север-Юг“ на срещата на ШОС в Бишкек! Търговски маршрути и военна сигурност в Централна Азия

/Поглед.инфо/ Разговорите в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек очертаха новата архитектура на сигурността и търговските маршрути в Евразия. Руският държавен глава проведе ключови двустранни срещи с иранския си колега Масуд Пезешкиан и президента на Таджикистан Емомали Рахмон. Акцентът бе поставен върху международния транспортен коридор „Север-Юг“, банковите разплащания извън системата SWIFT и войнствената нестабилност по границите на Афганистан.

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Търговският вектор Техеран-Москва: Коридорът „Север-Юг“ зад дипломатическата риторика

Дипломатическият протокол в Бишкек регистрира поредната среща между държавните глави на Русия и Иран, но реалното съдържание на преговорите се определя от сурови финансово-инфраструктурни показатели. Търговският оборот между двете страни, който през миналата година надхвърли прага от 4,8 милиарда долара, показва устойчивост въпреки военно-политическото напрежение в Близкия изток. Основен двигател на този процесс остава споразумението за свободна търговия между Иран и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), както и проектът за изграждане на жп отсечката Рещ – Астара с дължина 162 километра. Според данни от транспортните ведомства, изпълнението на този участък закъснява поради сложни отчуждителни процедури и инфраструктурни теснини около каспийското крайбрежие. В същото време интеграцията на руската разплащателна система „Мир“ с иранската „Шетаб“ вече позволява транзакции в национални валути, заобикаляйки западната банкова мрежа SWIFT. Твърди се, че над 90% от двустранните разплащания се извършват извън доларовата зона, въпреки че иранската банкова система продължава да страда от висока инфлация и липса на ликвидност.

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По време на разговорите беше засегната и темата за подписания през юни меморандум за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран – документ, чиято устойчивост се срина почти незабавно. Според военни наблюдатели, крехкото примирие е било формулирано с твърде много двояки клаузи относно обогатяването на уран и контрола върху проиранските групировки в Ирак и Сирия. Декларираната от Масуд Пезешкиан готовност за връщане към преговорите при условие, че САЩ изпълнят своите ангажименти, звучи по-скоро като дипломатически маньовър, отколкото като реална стратегия. В кулоарите на срещата се коментира, че Техеран търси от Москва не просто политическа солидарност, а гаранции за непрекъснати доставки на критични компоненти и селскостопански стоки при евентуална ескалация. Официалната декларация на ШОС, осъждаща нападенията срещу иранска територия, довели до човешки жертви, има изключително декларативен характер. Липсват правнообвързващи механизми за военна помощ в рамките на организацията, което прави подобни документи предимно инструмент за информационен натиск.

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Паралелно с иранското направление, преговорите с таджикския лидер Емомали Рахмон оголиха геополитическите проблеми в региона на Памир. Основна тема бе ситуацията по 1300-километровата граница между Таджикистан и Афганистан, охранявана съвместно с оперативни групи на руските гранични служби. В Душанбе не крият безпокойството си от присъствието на бойци от групировката „Джамаат Ансарулах“ и клона на „Ислямска държава“ – Хорасан в северните афганистански провинции Бадахшан и Тахар. Руската 201-ва военна база, разположена край Душанбе и Куляб, остава основният гарант за сигурността на режима на Рахмон, въпреки че Москва през последните години се опитва да балансира отношенията си с управляващите в Кабул талибани.

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По оценки на експерти по сигурността, Душанбе се опасява, че евентуално пълно признаване на Кабул от страна на регионалните сили може да изолира таджикската малцинствена общност в Афганистан. От своя страна, руската дипломация настоява за координация чрез Регионалната антитерористична структура (РАТС) на ШОС, базирана в Ташкент. Според източници от съветите за сигурност, на закритите сесии в Бишкек са обсъждани конкретни доставки на руско въоръжение и модернизация на таджикската армия, въпреки че финансовите детайли на тези сделки остават засекретени. Въпросите около транзита на наркотици през т.нар. „Северен маршрут“ също продължават да тежат върху двустранния диалог, тъй като трафикът на опиати от Афганистан не намалява, а променя логистичните си схеми.