SpaceX навлезе в леярския бизнес, за да отпуши тесните места при газовите турбини

/Поглед.инфо/ Докато корпоративният PR бълва приказки за пълна декарбонизация и зелено бъдеще, реалността на терена налага брутални компромиси. Желанието за захранване на масивни центрове за данни с изкуствен интелект изисква гигавати непрекъсваема мощност тук и сега. Оказва се, че най-технологичните империи в света са принудени да се върнат към най-старото решение: метана. За да заобиколи недостига на компоненти за промишлени газови турбини, SpaceX планира да изгради собствени леярски мощности, докато трае чакането за гигантски слънчеви заводи, планирани за края на десетилетието.

Металургия срещу алгоритми

Преди години слушахме как софтуерът ще изяде света. Днес виждаме как алгоритмите изпитват физически глад, който софтуерът не може да задоволи. Всеки, който прекара няколко часа в архивите на индустриалното производство или е стъпвал в металургичен комбинат, знае, че между чертежа на компютъра и отлятата монокристална никелова сплав има пропаст от години инженерна мъка. Илон Мъск публично призна това, което енергетиците знаят отдавна: центровете за данни за изкуствен интелект не могат да чакат слънчеви изгреви и благоприятен вятър, нито могат да чакат тромавите вериги за доставки на традиционните тежки производители.

Основното тесно място при инсталирането на нови мощности от природен газ се оказват не самите тръбопроводи или разрешителни, а изключително сложните за производство роторни и статорни лопатки за газови турбини. За да работят тези агрегати при екстремни температури и налягане, са необходими специализирани леярни и високопрецизна термична обработка. Доставчици като General Electric, Siemens или Mitsubishi имат запълнени графици за години напред. Отговорът на SpaceX е типичен за подхода им: ако пазарът не може да ти продаде компоненти, си ги произвеждаш сам. Твърди се, че изграждането на собствена леярна ще съкрати пусковите срокове на газовите турбини с до 18 месеца. Това звучи амбициозно, но от гледна точка на металургията крие сериозни рискове от технологични пробойни, тъй като контролът на качеството при високотемпературните сплави не търпи бързане.

Логиката на преходния период и суровият метан

Идеята, че гиганти като SpaceX и Tesla ще се борят за изграждането на производствени мощности за слънчеви панели с капацитет от по 100 гигавата годишно за всяка от компаниите, изглежда добре на хартия. Но физиката на електроенергийните системи не се влияе от медийни съобщения. Слънчевата енергия има нисък коефициент на използване на инсталираната мощност и страда от фундаментална периодичност. Захранването на хиляди графични процесори, работещи на пълна мощност денонощно, изисква базова мощност. Не батерии за няколко часа, а непрекъснат поток от мегавати.

Ето защо природният газ се превръща в единственото незабавно достъпно гориво, способно да спаси нарастващите изчислителни амбиции. Ситуацията напомня на минали индустриални кризи, когато недостигът на въглища или стомана спира цели отрасли, въпреки наличието на напреднали идеи. Документите показва, че въпреки декларирания курс към възобновяема енергия, краткосрочният план е изцяло зависим от фосилни горива. Това създава парадокс: най-модерната изчислителна инфраструктура на планетата ще бъде директно задвижвана от горенето на въглеводороди. По сходен начин стои въпросът с инфраструктурните нужди при разширяването на енергийните мрежи, където историческите аналози сочат, че всяка бърза адаптация на базовия капацитет води до временно увеличение на въглеродния интензитет.