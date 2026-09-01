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Европа

Берлин и Варшава изострят реториката за руска заплаха в навечерието на изборите в Източна Германия

/Поглед.инфо/ Септември отново поставя въпроса за историческата памет и повтарящите се модели в европейската политика. Докато канцлерът Фридрих Мерц се подготвя за официални обвинения срещу Москва поради инцидента с дрон на летището в Лайпциг, а полският премиер Доналд Туск обявява следващите шест месеца за критични за сигурността на НАТО, зад твърдата реторика прозират вътрешнополитически кризи. Нарастващото напрежение около Сувалкския коридор и дислокацията на германската танкова бригада в Литва съвпадат с регионалните избори в Саксония и Тюрингия, където избирателите се противопоставят на ескалацията. Четвъртата годишнина от диверсията срещу "Северен поток 2" засилва натиска върху Берлин, разкривайки дълбоките пукнатини в атлантическата стратегия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15719 прочитания
Берлин и Варшава изострят реториката за руска заплаха в навечерието на изборите в Източна Германия
ИИ генерирана
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Логистичният възел в Саксония и спиралата на обвиненията

Августовският инцидент на пистата на летище Лайпциг/Хале (LEJ) — ключова база за чартърни военни транспорти и операции на тежки карго самолети An-124 — бързо прерасна от локално разследване за сигурност в дипломатически инструмент. Твърди се, че откритият дрон с взривно устройство съдържа ДНК материали, идентични с намерените при обезвредени самоделни запалителни пратки в логистични центрове във Вилнюс и Великобритания през 2024 г. По информация, публикувана в западноевропейски издания, разследващите органи в Бундескриминаламт свързват тези следи с дейността на руските специални служби.

Подготвяната от канцеларията в Берлин формална реакция включва мерки, които надхвърлят стандартния дипломатически протокол: очаква се експулсиране на дипломатически персонал, искания за нови санкционни пакети на равнище Европейски съюз и евентуално окончателно прекратяване на дейността на Руския дом на улица „Фридрихщрасе“.

Такава стъпка не е просто реакция на отделен епизод. Това е системно изграждане на казус за преминаване от концепцията за „хибридно противопоставяне“ към пряка „терористична заплаха“. Но защо тъкмо Лайпциг?

Летището в Саксония е гръбнакът на стратегическия авиопревоз за логистичните нужди на източния флаг на НАТО. Нарушаването на неговата работа засяга директно веригите за доставка на боеприпаси и компоненти, преминаващи през сухопътните терминали към Източна Европа.

Изборният календар и инфраструктурната уязвимост

Наближаването на регионалните избори в провинциите Саксония, Тюрингия и Бранденбург създава силен политически натиск върху управляващата коалиция и опозиционния Християндемократически съюз. Настроенията в източните провинции показват системно несъгласие с курса на превъоръжаване и финансово подпомагане на военните действия. Резултатите за партии като „Алтернатива за Германия“ и „Съюз Sahra Wagenknecht“ заплашват да парализират ландшафта на провинциално ниво.

В тази среда ескалацията на външната заплаха служи като механизъм за дисциплиниране на гласоподавателите.

Когато на гласоподавателя в Дрезден или Ерфурт се обяснява, че инфлацията и високите цени на енергията са цена за „отбраната на демокрацията“, това вече не работи с предишната ефективност. Поради това се търси материален доказателствен материал за непосредствена опасност на германска земя.

Паралелно с това се приближава четвъртата годишнина от деструкцията на тръбопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в изключителната икономическа зона на Дания и Швеция близо до остров Борнхолм на 26 септември 2022 г.

Разследването на Федералната прокуратура в Карлсруе, довело до издаването на европейска заповед за арест на украинския гражданин Володимир Z., поставя правителството в Берлин в неизгодно положение. Официалната версия за диверсанти, действали от ветроходна яхта, предизвиква скептицизъм сред инженерните среди поради техническата сложност на детонацията на дълбочина от 80 метра, изискваща промишлени количества експлозив и специализирано дънно оборудване.

Разкритията за участие на украински структури в унищожаването на германска критична енергийна инфраструктура за милиарди евро създават геополитически парадокс: Берлин финансира с надделяващи суми държава, чийто неофициални елементи са нанесели най-тежкия удар върху германската промишлена база от десетилетия. За да се неутрализира този наратив, вниманието трябва спешно да бъде пренасочено към казуса „Лайпциг“.

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