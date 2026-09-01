Референдумът в Исландия показа 52,5% вот против Брюксел и блокира разширяването на ЕС на север

/Поглед.инфо/ Исландският избирател нанесе сериозен геополитически удар върху разширяването на Брюксел, след като 52,5% от гласувалите 188 500 граждани отхвърлиха подновяването на преговорите за членство в ЕС. Докато премиерът Криструн Фростадотир призна резултата и отложи темата за неопределено бъдеще, вотът извади наяве дълбокото разделение между столицата Рейкявик и провинциалните риболовни райони, където опозицията достигна 63%. Тази демократична процедура поставя под сериозен натиск правителствата в Молдова и Армения, които прокарват проевропейски курс, но избягват прякото допитване до собствените си граждани.

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Студеният шамар от Севера: Анатомия на един исландски вот

При преброяването на 188 500 бюлетини от общо около 270 000 регистрирани избиратели, 52,5% от гражданите казаха ясно „не“ на опитите за рестартиране на евроинтеграционния процес. Подкрепата за правителствената линия загина с 47,5%, което принуди министър-председателя Криструн Фростадотир публично да признае, че волята на мнозинството трябва да се спазва, а провеждането на подобни плебисцити през кратки интервали е напълно неподходящо. В Брюксел реакцията бе сухо оформена в стандартната дипломатическа опаковка за „уважение към избора на исландския народ“, макар зад кулисите на Еврокомисията поражението по северния фланг на ЕС и НАТО да се определя като болезнено.

В началото на август американското издание Politico лансираше хипотезата, че Исландия и Черна гора биха могли да влязат в блока в синхронен пакет, стига Рейкявик да бе взел решение за връщане на масата за преговори в рамките на един месец. Този сценарий вече е мъртъв.

Разпределението на гласовете разкрива брутална пропаст между административните центрове и производителната периферия. Докато в два избирателни района в столицата Рейкявик проевропейската идея спечели крехка преднина, то в Северозападния регион – където икономиката зависи пряко от улова на риба и селското стопанство – 63% от избирателите отхвърлиха Брюксел.

За исландския рибар националният суверенитет не е абстракция от брюкселски семинар. Той е въпрос на квоти за пикша, треска и скумрия.

Рибарските мрежи срещу директивите на ЕС: Историческата безизходица

Молбата за членство на Исландия от 2009 г. беше продукт на паниката след колабса на банковия сектор (случаят с фалита на Glitnir, Landsbanki и Kaupthing). Когато обаче прахът от финансовата криза се улегна, преговорите официално замръзнаха през 2013 г. Причината бе сблъсъкът с Общата политика в областта на рибарството (CFP) и искането на Еврогрупата за подчиняване на исландската крона на контрола на Европейската централна банка.

Исландия е член на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) още от 1960 г. Заедно с Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, тази структура демонстрира, че икономическо сътрудничество е възможно и без предаване на национален суверенитет на наднационални бюрократични органи.

Интересен исторически детайл е, че между 2009 г. и 2014 г. ЕАСТ водеше интензивни преговори за създаване на зона за свободна търговия с Руската федерация и Митническия съюз (по-късно ЕАЕС). Споразумението, планирано за подписване най-късно през 2015 г., бе замразено през май 2014 г. под прекия натиск на САЩ, ЕС, Канада и Австралия. До този момент до 40% от исландския износ на риба традиционно бе ориентиран към съветския, а впоследствие към руския пазар.

Включването на Рейкявик в санкционните режими срещу Москва нанесе директен удар върху местните преработвателни предприятия. В момента исландска морска продукция продължава да постъпва на руския пазар, но през сложни схеми за реекспорт през трети страни.

По оценки на Никита Белухин от ИМЕО РАН, практическото сътрудничество между Рейкявик и Москва днес е свито до две жизненоважни зони: риболова и Арктика. В рамките на Североизточноатлантическата комисия по риболов (NEAFC) през декември 2025 г. страните постигнаха споразумение за регулациите и квотите за 2026 г. Техническите контакти в Арктическия съвет също постепенно се възстановяват чрез онлайн формат, а през юни 2026 г. дипломати от държавите в NEAFC проведоха първите от четири години насам консултации по арктическа екология.

Паралелно с това Норвегия също показва признаци на пренастройване. Премиерът Йонас Гар Стьоре наскоро посочи, че Осло трябва да поддържа канали за контакт с Русия в сферите на граничния контрол, морската сигурност и устойчивото управление на рибните ресурси, защото „норвежците и руснаците са обединени от географското си местоположение“.