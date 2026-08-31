Анастасия Гешева: В Европа се връщат опасни призраци – ще се възроди и антифашизмът!?

/Поглед.инфо/ Заявената от Вашингтон „историческа сделка“ за контрол върху над 65 милиарда барела венецуелски петролни резерви се сблъсква с геологическата и финансова реалност на басейна Ориноко. Докато Белият дом търси бърз политически дивидент за сваляне на цените на американските бензиностанции от над 4 долара за галон преди предстоящите избори, икономическите анализи показват, че евентуално удвояване на добива изисква поне 150 милиарда долара и период от 10 до 15 години. Натискът Каракас да напусне ОПЕК+ се определя от експерти като политическа демонстрация без практическа стойност, тъй като страната така или иначе е освободена от производствени квоти. Частният капитал едва ли ще поеме инвестиционен риск при себестойност на добива от 70–80 долара за барел при очакван дългосрочен спад на пазарните цени.

01.09.2026 19:16