#БоянДуранкев #България #Преход #Капитализъм #ЕС #САЩ #Икономика #ПогледИнфо
Проф. Боян Дуранкев: Митът за „свободния пазар“ разруши България – време е държавата да се върне
/Поглед.инфо/ България получи пълни магазини, но загуби огромна част от индустрията си, милиони хора напуснаха страната, а ключови сектори преминаха под контрола на чужд капитал. Какво всъщност спечелихме след края на Студената война? Във втората част от разговора си с проф. Боян Дуранкев от УНСС поставям въпроса дали България не се оказа сред реалните губещи от новия световен ред. Говорим за неолибералния мит за „свободния пазар“, приватизацията, транснационалните корпорации, мафията и олигархията, еврозоната и най-трудния въпрос: има ли още България собствена национална мечта? Владимир Трифонов
Още от България
Кольо Колев: Радев овладя властта. Големият въпрос е дали ще разбие стария модел
/Поглед.инфо/ Какво всъщност се промени през първите сто дни на новото управление? В първата част от разговора ми с Кольо Колев от агенция „Медиана“ поставяме въпроса, който ще определи съдбата на тази власт: ще промени ли тя самия модел, или само ще смени неговите бенефициенти? Говорим за загубените от Борисов и Пеевски властови лостове, атаките на опозицията, политиката на Румен Радев, отношенията с ЕС и НАТО, войната в Украйна, задаващите се промени в Европа, неравенството, демографската криза и риска от тежък енергиен сезон. Един разговор за това какво вече се е променило – и за много по-трудната битка, която тепърва започва. Владимир Трифонов01.09.2026 18:30
Проф. Янко Янев: Белене + изкуствен интелект – проектът, който може да промени България
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Янко Янев се поставя въпроса, който скоро може да се окаже решаващ за световната икономика: откъде ще дойде огромното количество електроенергия, необходимо за изкуствения интелект и центровете за данни? Проф. Янев обяснява защо технологичните гиганти се обръщат към ядрената енергетика, защо се удължава животът на стари реактори и какво става с малките модулни реактори. И стигаме до България: защо при този глобален глад за ток площадката в Белене продължава да чака и може ли тя да привлече милиардни инвестиции в новата цифрова икономика?01.09.2026 18:00
„Йотова надигра всички“: защо признанието на Борисов промени президентската битка
/Поглед.инфо/ „Госпожа Йотова надигра всички политици.“ Думите на Бойко Борисов за Илияна Йотова са повече от комплимент към силен противник. Те показват, че президентската битка вече има фигура, спрямо която останалите изчисляват ходовете си. Подкрепена от БСП, по-широки среди на левицата и „Прогресивна България“, Йотова влиза в надпреварата със сериозно предимство. Но големият въпрос тепърва предстои: може ли да излезе отвъд естествената си политическа среда и да създаде мнозинство, достатъчно широко, за да спечели президентството?31.08.2026 08:59
Проф. Янко Янев: България губи време! Нов ядрен блок преди 2040 г. е малко вероятен
/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря с проф. Янко Янев по въпроса, който България отлага от години: какво ще стане с енергетиката ни, ако старите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ остареят, а новите мощности продължат да съществуват предимно като планове? Защо проф. Янев смята, че нов хилядемегаватов блок преди 2040 г. е малко вероятен? Можем ли да запазим 5-и и 6-и блок достатъчно дълго, ще се наложи ли смяна на парогенератори и какво правим с отработеното ядрено гориво? Говорят и за соларите, батериите, стабилността на електроенергийната система и една почти пренебрегвана опасност – загубата на българското ядрено инженерно знание.30.08.2026 18:00
Румен Петков: Скандалът в МВР вече ерозира държавата – някой трябва да понесе отговорност
/Поглед.инфо/ В разговор на Георги Стамболиев с Румен Петков - председател на ПП АБВ, се поставя въпроса, който властта вече не може да заобикаля: какво става в МВР и защо тежки публични обвинения изпреварват доказателствата? Говори се за скандала със заглушаващото устройство, противоречивите версии на институциите, твърденията за полети с Делян Пеевски и отговорността на вътрешния министър. Петков отправя тежки обвинения и настоява премиерът да се намеси. Разговорът стига и до Дунавската стратегия, огромните икономически рискове от безводието и президентската битка, в която АБВ заявява категорична подкрепа за Илияна Йотова.26.08.2026 18:57
Проф. Нако Стефанов: България е пред два смъртни риска – войната и демографското изчезване
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме най-тежкия въпрос: накъде върви България? Говорим за отношенията с Русия, русофобията и историческата памет, за опасността страната ни да бъде въвлечена във война, за демографския срив и социалната цена на неолибералния модел. Проф. Стефанов отправя и остро предупреждение към новата власт и Румен Радев: огромният кредит на обществено доверие може бързо да бъде изгубен, ако зад новите лица остане старата политика. Има ли България сили да избере собствен път и да се превърне в зона на мира? Разговаряме без заобикалки.26.08.2026 18:30
АБВ подкрепя усилията България да бъде активен участник и домакин на един от най-разпознаваемите европейски културни форуми
/Поглед.инфо/ Лидерът на ПП АБВ Румен Петков и областният председател на АБВ – Бургас Антон Коджабашев проведоха среща с кмета на Бургас, на която заявиха подкрепата си за провеждането на песенния конкурс „Евровизия“ в България и за възможността Бургас да бъде домакин на събитието.26.08.2026 08:47
Проф. Нина Дюлгерова: 37 години разграждахме държавата – сега България получава нов шанс
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме България в центъра на огромната политическа трансформация, която променя света. Как изборите в ключови държави могат да разместят глобалните сили? Изчерпва ли се украинският модел? Какво означават първите сто дни на новото управление у нас след десетилетия на ерозия на държавността? Говорим за армията, образованието, историческата памет, духовността и загубата на приемственост между поколенията. И за големия въпрос: може ли разпадането на стария световен ред да се превърне в исторически шанс за възраждане на България?25.08.2026 19:12