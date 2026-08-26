АБВ подкрепя усилията България да бъде активен участник и домакин на един от най-разпознаваемите европейски културни форуми

/Поглед.инфо/ Лидерът на ПП АБВ Румен Петков и областният председател на АБВ – Бургас Антон Коджабашев проведоха среща с кмета на Бургас, на която заявиха подкрепата си за провеждането на песенния конкурс „Евровизия“ в България и за възможността Бургас да бъде домакин на събитието.

По време на разговора бе подчертано значението на „Евровизия“ като не само музикален конкурс, а като европейски културен форум, който събира държави, насърчава диалога между народите и дава възможност за представяне на националната идентичност и културно наследство.

Румен Петков отбеляза, че през последните години пет държави не участват в конкурса, което поставя важен въпрос за необходимостта от повече усилия за приобщаване и възстановяване на широкото европейско участие.

„България, като бъдещ домакин на този значим европейски културен форум, трябва да положи всички необходими усилия за диалог и привличане на повече държави към участие. Евровизия е много повече от музикално състезание – тя е платформа за културно общуване, взаимно уважение и европейско единство“, заяви Румен Петков.

Антон Коджабашев подчерта, че Бургас има необходимия потенциал, инфраструктура и културна среда, за да приеме събитие от подобен мащаб. По думите му домакинството на „Евровизия“ би било възможност за популяризиране на града и региона и за утвърждаване на България като активен участник в европейския културен обмен.

Представителите на АБВ изразиха готовност да подкрепят инициативи, които допринасят за успешното провеждане на конкурса и за превръщането му в повод за повече европейско сътрудничество и културна свързаност.