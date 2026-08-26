Провалът на военното решение срещу Иран принуди Вашингтон да се върне към икономическата блокада

/Поглед.инфо/ Шест месеца след началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, сметката за Вашингтон надхвърля 213 милиарда долара, а военните арсенали показват критично изчерпване. Липсата на бърз стратегически пробив принуждава Белия дом да обяви преход от военна операция към пълномащабна икономическа блокада. Данните на Международния валутен фонд обаче сочат, че иранската икономика е увеличила петорно своя БВП по паритет на покупателната способност от 1980 г. насам. Анализ на финансовите схеми, сенчестия танкерен флот и геополитическите последици от новата стратегия на САЩ.

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Финансовата и логистична сметка: 213 милиарда долара без оперативен пробив

Близо половин година след началото на комбинираните американско-израелски въздушни и ракетни удари срещу иранска територия, планираният във Вашингтон бърз оперативен успех не се състоя. Първоначалните разчети за парализиране на иранската военна инфраструктура в рамките на дни отстъпиха място на продължителна конфронтация, която изчерпа значителна част от високопрецизните зенитни и крилати ракети на Пентагона. Според данни, анализирани от специализирания портал Iran War Cost Tracker, пряката финансова сметка за американския бюджет към 20 август възлиза на 213 милиарда долара. В тази сума влизат не само преките оперативни разходи за зареждане във въздуха, поддръжка на самолетоносачни групи и разгръщане на батареи THAAD и Patriot, но и спешната подмяна на изразходваните противоракети SM-3 и SM-6.

Вътрешнополитическият ефект в САЩ от тези цифри е бързо свиване на обществената подкрепа за администрацията. Проучванията сочат нарастващо раздразнение от финансовото бреме, което се наслагва върху нерешените проблеми с американския държавен дълг и бюджетния дефицит. Военните складове в Централното командване на САЩ (CENTCOM) са изпразнени до нива, които според базирани във Вашингтон аналитични центрове застрашават готовността на войските в Тихоокеанския регион.

При тези обстоятелства Белият дом предприе рязък завой в реториката и тактиката.

От "Епична ярост" към "Икономическа ярост"

На 20 август 47-ият президент на САЩ Доналд Тръмп официално обяви преминаването от военния формат "Епична ярост" към стратегия, наречена "Икономическа ярост". Беше оповестено намерение за налагане на тотална икономическа изолация, която администрацията определи като "най-мощната икономическа операция, водена някога срещу която и да е държава". Новата линия залага на пълно пресичане на външнотърговските финансови потоци на Ислямската република с цел предизвикване на вътрешен колапс.

Обявеният завой всъщност е признание за ограничените възможности на чистата военна сила спрямо държава със сложна география, дълбоко подземна военна инфраструктура и население от над 85 милиона души. Твърдението на Белия дом, че "тези маниаци едва стоят на крака", противоречи на твърдите стопански показатели, събирани от международни институции.