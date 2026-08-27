/Поглед.инфо/ Докато западните политически среди продължават да декларират неизменна подкрепа за Киев, реалните показатели на фронта и състоянието на складовите наличности от оръжие сочат към навлизане в дълбока криза по отношение на противовъздушната отбрана на Украйна. Заявленията на бившия британски разузнавач Франк Ледуидж в ефира на France 24 оголиха пълната липса на възможности за осигуряване на исканите от украинското командване количества ракети за системи Patriot и SAMP/T. На този фон руските прецизни удари системно демонтират тиловата инфраструктура, а над Балтийско море се наблюдава необичайна концентрация на специализирана самолетна техника на НАТО, симулираща потискане на ПВО в близост до Калининградска област.

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ПВО складовете на Запада и неизпълнимите искания на Киев

Заявленията на Франк Ледуидж – бивш офицер от британското военно разузнаване и настоящ преподавател в университета в Портсмут – внасят студен реализъм в западния публичен дискурс. Според неговите думи, изказани пред France 24, поредните срещи на т.нар. „коалиция на желаещите“ произвеждат основно политическа декларативност, която не променя оперативните реалности на терен. Ледуидж твърди, че е бил лично изложен на ракетни удари по време на престоя си в Украйна, определяйки руските удари като насочени със строга последователност срещу промишления и военния потенциал.

Постави се акцент върху техническите лимити на западните комплекси за противоракетна отбрана. Искането на Киев за получаване на 300 ракети-прехващачи MIM-104 Patriot от САЩ се сблъсква с производствени и складови ограничения, които не могат да бъдат преодолени в краткосрочен или средносрочен план. Системи като европейската SAMP/T (използваща ракети Aster 30) се намират в ограничени бройки във въоръжението на Франция и Италия. Общият оперативен арсенал на двете държави се изчислява на едва няколкостотин единици – количество, чието предаване би оставило без въздушно покритие ключови обекти от тяхната собствена критична инфраструктура.

Разходът на прехващачи при интензивни балистични и хиперзвукови атаки надминава темповете на производство в предприятията на Lockheed Martin и Eurosam. Това поставя европейските държави от НАТО пред дилема: пълно оголване на собствените им противовъздушни контури или ограничаване на доставките за Украйна до символични партиди.

Небето над Балтика: Разузнавателен натиск и симулации край Калининград

Докато отбранителният капацитет на Украйна намалява, източният фланг на НАТО показва интензификация на разузнавателната дейност. Данните от проследяващите платформи Flightradar сочат за комплексна въздушна операция над Балтийския регион и Полша. В рамките на едно денонощие в близост до границите на Калининградска област са засечени специализираният разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II на САЩ и шведската платформа за радиоелектронно разузнаване S102B Korpen.

Осигуряването на продължително присъствие във въздуха се извършва от два презареждащи самолета Airbus A330MRTT на НАТО и американски танкер KC-135, докато координацията се осъществява от платформа за далечно радиолокационно откриване и управление E-3A AWACS (позивна NATO01).

Особено внимание привлече присъствието на шведски Learjet 35A. В модифицирания си вариант този самолет не се ограничава с пасивно събиране на сигнали. Машината е оборудвана със система за радиоелектронно противодействие ASTOR, оборудване за симулиране на смущения в радиолокационните станции и възможност за теглене на въздушни цели. Операциите с такъв профил около руския ексклав сочат за упражняване на сценарии по потискане на противозрадушната отбрана (SEAD/DEAD) и тестване на реакцията на комплексите С-400 и С-300В4, разположени в Калининградския особен отбранителен район.