КМГ проведе симпозиум за цифрова и интелигентна трансформация

/Поглед.инфо/ Днес в Пекин Китайската медийна група проведе симпозиума на тема „Пълно приемане на изкуствения интелект, съвместно изграждане на медийна екосистема и всестранно насърчаване на системната трансформация към цифровизация и интелигентизация на КМГ“.

Шън Хайсюн, заместник-началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, заяви, че Китайската медийна група трябва винаги да бъде в авангарда на съвременните технологии, да разбира задълбочено тенденциите в ерата на изкуствения интелект и да се възползва пълноценно от значителните възможности, които предлагат промените от изкуствения интелект. КМГ разполага с мощни възможности за интегриране на екосистемата на национално ниво, огромно количество ексклузивни висококачествени езикови данни, както и богати сценарии за производство и излъчване и среда за тестване, и в момента ускорява внедряването на изкуствения интелект в практиката.

По време на симпозиума присъстващите ръководители и представители на водещи предприятия обсъдиха интелигентната трансформация на основните медии и споделиха своите идеи и разсъждения по отношение на основите на изчислителната мощност, технологиите за моделиране и индустриалната екосистема, като предоставиха ценни съвети за насърчаване на висококачественото развитие на изкуствения интелект в Китайската медийна група.