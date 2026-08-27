Третата среща на висшите служители на АТИС за 2026 г. стартира в Далиен

/Поглед.инфо/ На 27 август в Далиен се проведе церемонията по откриването на третата среща на висшите служители на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за 2026 г.

Тази година Китай за трети път е домакин на АТИС. На 18–19 ноември в Шънджън ще се проведе неформалната среща на лидерите на организацията. Срещите на висшите служители са основен механизъм за насърчаване на сътрудничеството в АТИС и подготовка на резултатите за лидерската среща. Тази година две такива срещи се проведоха съответно в Гуанджоу и Шанхай.